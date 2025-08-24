Corinthians pode fechar rodada com 'aproveitamento de Z4'; entenda o motivo

O Corinthians não tem qualquer risco de encerrar a rodada dentro do Z4 do Brasileirão, mas uma derrota para o Vasco pode fazer com que a equipe de Dorival Júnior tenha um dos quatro piores aproveitamentos do torneio.

Como assim?

Na 14ª posição da tabela, o Corinthians tem 20 jogos disputados, mais do que quase todos os seus concorrentes na luta contra o descenso — apenas o Vitória, 17º colocado, tem o mesmo número de partidas. O Vasco (16º), adversário do alvinegro nesta tarde, entrou em campo 19 vezes até aqui.

O aproveitamento dos paulistas é de pouco mais de 36%: são 22 pontos de 60 disputados. O Atlético-MG, por exemplo, soma apenas dois pontos a mais, mas tem um índice de 44% porque atuou "somente" em 18 oportunidades.

Se o Corinthians perder para o Vasco, pode fechar a 21ª rodada com um dos quatro piores aproveitamentos do torneio — desde que Juventude e Vitória superem Botafogo e Flamengo, respectivamente. Os gaúchos jogam em casa, enquanto os baianos, acumulando tropeços nas últimas semanas, encaram o líder do torneio dentro do Maracanã.

Neste cenário, o time de Dorival Júnior ficaria com 35%, mesmo índice dos próprios Juventude e Vitória — Fortaleza e Sport, mesmo em caso de vitórias sobre Mirassol e Palmeiras, ficariam bem atrás do trio. As porcentagens são aproximadas.

Se Corinthians perder e todos os rivais vencerem, como fica?

Santos - 40%

Vasco - 37%

Corinthians, Vitória e Juventude - 35%

Fortaleza - 30%

Sport - 23%

Sinal de alerta?

A campanha corintiana neste Brasileirão é pior em relação ao desempenho em 2007, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B.

Naquela ocasião, após 20 rodadas disputadas, o alvinegro ocupava a 13ª posição, com 27 pontos, e tinha aproveitamento de 45% — quatro pontos separavam a equipe da zona de degola, mais do que os três de atualmente.

Por outro lado, o desempenho em 2025 é superior ao do ano passado, quando o Corinthians conseguiu uma reação meteórica na reta final e alcançou até a zona de Pré-Libertadores.

Nós nunca desligamos esse sinal de alerta (sobre rebaixamento) e estamos treinando muito para sair dessa situação. Eu sei que uma hora as vitórias vão acontecer porque esse grupo é muito dedicado.

Dorival Júnior, após Corinthians 1 x 2 Bahia

Como está a tabela?

14º - Corinthians: 22 pontos (20 jogos, aproveitamento de 36%)

15º - Santos: 21 pontos (19 jogos, aproveitamento de 36%)

16º - Vasco: 19 pontos (19 jogos, aproveitamento de 33%)

17º - Vitória: 19 pontos (20 jogos, aproveitamento de 31%)

18º - Juventude: 18 pontos (19 jogos, aproveitamento de 31%)

19º - Fortaleza: 15 pontos (19 jogos, aproveitamento de 26%)

20º - Sport: 10 pontos (18 jogos, aproveitamento de 18%)