Corinthians bate Vasco, se afasta do Z4 e respira no Brasileiro
Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Vasco em São Januário, venceu por 3 a 2 e se afastou do temido Z4. Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique balançaram as redes para o Timão, enquanto Vegetti e Rayan descontaram para os mandantes.
Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 25 pontos, agora na 11ª colocação da tabela, e se afastou da zona de rebaixamento. Agora, a distância de somados entre o Alvinegro e o Vitória, clube que abre o Z4, aumentou para seis. De quebra, a equipe paulista voltou a vencer como visitante na competição após seis partidas (três empates e três derrotas). Do outro lado, ao ser superado, o Vasco permaneceu com 19 unidades, na 16ª posição.
O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena. Ao mesmo tempo, o Vasco recebe o Botafogo, em São Januário. Ambos os compromissos serão válidos pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Primeiro tempo
O placar foi inaugurado pelo Corinthians aos 21 minutos. Livre de marcação, Matheus Bidu dominou pela esquerda, cruzou na área e achou Maycon. O volante finalizou de primeira, no contrapé de Léo Jardim, e balançou as redes. Este foi seu retorno após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita que o afastou dos gramados por mais de um mês.
Aos 34 minutos, o Corinthians novamente chegou com perigo. Após limpar o marcador pela ponta esquerda, Gui Negão fez cruzamento e encontrou Charles, que concluiu mal. No entanto, a bola sobrou nos pés de Bidon, recebeu na pequena área, mas foi desarmado por Puma Rodríguez no último segundo.
O Vasco respondeu aos 40 minutos, quando Rayan recebeu de David e arrematou firme. Antes de chegar ao gol, a bola ainda desviou na defesa corintiana. Mesmo assim, Hugo se esticou todo e espalmou para salvar o Timão, que foi para o intervalo com sua vantagem mantida.
Segundo tempo
Aos 13 minutos, o Vasco deixou tudo igual. Em disputa aérea com Vegetti, o zagueiro André Ramalho tocou na bola com a mão e, após revisão no VAR, o árbitro assinalou penalidade máxima. O próprio Vegetti foi para a cobrança e bateu cruzado para marcar.
O Corinthians reconquistou sua vantagem aos 23 minutos. Após receber passe de Matheus Bidu na entrada da área, Garro finalizou no canto direito e Léo Jardim espalmou. No rebote, Matheuzinho cruzou para Gui Negão, que concluiu de primeira.
Aos 40 minutos, o Corinthians aumentou a diferença. Em cobrança de escanteio de Garro pela direita, Gustavo Henrique se antecipou aos marcadores na primeira trave e desviou de cabeça no canto esquerdo de Léo Jardim, que nada pôde fazer.
O Vasco ainda conseguiu descontar aos 50 minutos, quando Rayan aproveitou cruzamento rasteiro de Andrés Gomez pela esquerda e, bateu forte de primeira, rente ao travessão.
FICHA TÉCNICA
VASCO X CORINTHIANS
Data: 24 de agosto de 2025, domingo
Horário: 16h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
GOLS: Maycon, aos 21? do 1ºT; Gui Negão, aos 23? do 2ºT; Gustavo Henrique, aos 40? do 2ºT (Corinthians) / Vegetti, aos 13? do 2ºT; Rayan, aos 50? do 2ºT (Vasco)
Cartões amarelos: David, aos 25? do 1ºT; Rayan, aos 22? do 2ºT; Lucas Piton, aos 28? do 2ºT (Vasco) / Matheus Bidu, aos 40? do 1ºT; Raniele, aos 31? do 2ºT (Corinthians)
ESCALAÇÕES
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Andrés Gómez), Tchê Tchê (Vegetti) e Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan e David (Cauan Barros)
Técnico: Fernando Diniz
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon (Ryan) e Charles (Garro); Gui Negão (Romero) e Kayke (Vitinho)
Técnico: Dorival Júnior