Com um a menos, Ferroviária segura empate contra Volta Redonda pela Série B

24/08/2025 20h30

Em duelo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária empatou sem gols com o Volta Redonda, neste domingo, em partida disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Com o resultado, a Ferroviária segue na 13ª posição, com 30 pontos, oito a mais que o América-MG, primeiro time no Z4. O Volta Redonda, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 16ª colocação, com 23.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 24ª rodada da Série B. Na próxima segunda-feira (1º de setembro), às 21h30 (de Brasília), a Ferroviária recebe o Cuiabá na Fonte Luminosa. Já o Volta Redonda enfrenta o Athletic neste domingo, às 18h30, no Raulino de Oliveira.

O jogo

A Ferroviária foi melhor na etapa inicial. Aos cinco minutos, Fabrício Daniel quase abriu o placar com chute de fora da área. Quatro minutos depois, o goleiro Jefferson Paulino brilhou: Carlão recebeu passe de Ricardinho e bateu forte, mas parou no arqueiro. No rebote, o goleiro novamente fez grande defesa.

Na reta final do primeiro tempo, Jefferson Paulino continuou brilhando. Aos 40 minutos, novamente defendeu grande chance de Carlão. Três minutos depois, o arqueiro operou um milagre no chute de Alencar.

Apesar do domínio no primeiro tempo, o jogo mudou na etapa complementar. Aos 25 minutos, Fabrício Daniel impediu um contra-ataque e foi expulso. Com um a mais, o Volta Redonda pressionou. A melhor chance foi aos 40 minutos, quando Kayke passou para Lucas Chávez, que bateu forte, mas parou em uma defesaça com os pés de Dênis Júnior.

