Com gols de Vini Jr. e Mbappé, Real Madrid bate Oviedo e vence a segunda no Espanhol
O Real Madrid venceu mais uma pelo Campeonato Espanhol neste domingo, ao bater o Real Oviedo, por 3 a 0, no estádio Carlos Tartiere. Mbappé (2) e Vinicius Júnior marcaram os gols do j0go, válido pela segunda rodada da competição.
Com o resultado, o time de Xabi Alonso chegou a seis pontos e ocupa a terceira posição, atrás de Barcelona e Villarreal, que têm saldo de gols superior. Já o Oviedo perdeu mais uma vez e está na 19ª posição.
O Real Madrid volta a campo apenas no próximo sábado, contra o Mallorca, no Santiago Bernábeu, pela terceira rodada do Espanhol. O Oviedo joga no mesmo dia, contra a Real Sociedad, também pela competição nacional.
O jogo
O Real Madrid abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial. Mbappé recebeu bom passe de Arda Guler, dominou girando para escapar da maração e bateu cruzado, anotando um belo gol para o time madrilenho.
Aos 37 do segundo tempo, o Mbappé ampliou a vantagem para o Real Madrid. Vinicius Júnior roubou a bola no campo de ataque e abriu na esquerda para o francês. O camisa 10 bateu de primeira na saída do goleiro e anotou o segundo gol dos visitantes.
Nos acréscimos do jogo, aos 48, Vinicius Júnior recebeu passe de Brahim Díaz, encarou a marcação e bateu no cantinho do goleiro para dar números finais ao jogo.
Veja os demais resultados do Espanhol
- Osasuna 1×0 Valencia
- Real Sociedad 2×2 Espanyol
- Villarreal 5×0 Girona