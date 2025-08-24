Com Garro no banco, Corinthians está escalado para pegar o Vasco; veja

Topo

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Vasco, válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Em busca de se afastar do Z4, Dorival não escalou Rodrigo Garro na condição de titular. A bola rola logo mais, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário.

O Corinthians passa por um momento complicado no Campeonato Brasileiro. O Timão não sabe o que é vencer há seis rodadas na competição nacional, com três empates e três derrotas - duas delas, inclusive, consecutivas.

Nas últimas duas rodadas, o Corinthians perdeu para o Juventude, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Em seguida, foi derrotado pelo Bahia, pelo mesmo placar, em plena Neo Química Arena.

O Alvinegro Paulista, assim, está perto da zona de rebaixamento e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, que abre o Z4.

O Corinthians conta com uma extensa lista de desfalques para a partida. Yuri Alberto e Hugo (hérnia inguinal), Memphis Depay (lesão muscular na coxa), Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirugia na mão).

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior conta com os retornos do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero. O trio cumpriu suspensão na última rodada.

Desta forma, o Timão entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Charles; Gui Negão e Kayke.

