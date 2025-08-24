Topo

Esporte

Com Brazão na mira, Ancelotti acompanha Bahia x Santos na véspera da convocação

24/08/2025 15h38

O duelo entre Bahia e Santos, neste domingo, conta com uma presença ilustre. O técnico Carlo Ancelotti marcou presença na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e ganhou, do técnico Rogério Ceni, uma camisa personalizada do Tricolor de Aço.

O treinador italiano se prepara para anunciar os convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A convocação será nesta segunda-feira.

Ancelotti incluiu jogadores de Bahia e Santos na pré-lista. O meio-campista Jean Lucas representa os tricolores. Pelo lado alvinegro, estão o goleiro Gabriel Brazão e o meia-atacante Neymar.

Neymar, contudo, não estará em campo neste domingo em Salvador. O camisa 10 está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Ancelotti, portanto, anunciará nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), a lista dos 23 jogadores que serão chamados para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantido no Mundial, o Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Palmeiras negocia chegada de Andreas Pereira, ex-Flamengo, e tem otimismo por desfecho positivo

Com Brazão na mira, Ancelotti acompanha Bahia x Santos na véspera da convocação

COB comemora bicampeonato brasileiro nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025

Oficial! Popó enfrenta campeão do BBB Diego Alemão na luta principal do FMS 7

Onde vai passar São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras conversa com Andreas Pereira e se mantém otimista por desfecho positivo

Corinthians tem ataque da base e Garro no banco contra o Vasco; veja

Santos terá ataque com Tiquinho e Barreal contra o Bahia; veja escalações

Palmeiras finaliza preparação para duelo contra o Sport; veja provável escalação

Campeã com feito inédito em 2021, britânica Emma Raducanu volta a vencer uma partida no US Open

Com Garro no banco, Corinthians está escalado para pegar o Vasco; veja