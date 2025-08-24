Com Brazão na mira, Ancelotti acompanha Bahia x Santos na véspera da convocação

O duelo entre Bahia e Santos, neste domingo, conta com uma presença ilustre. O técnico Carlo Ancelotti marcou presença na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e ganhou, do técnico Rogério Ceni, uma camisa personalizada do Tricolor de Aço.

O treinador italiano se prepara para anunciar os convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A convocação será nesta segunda-feira.

Ancelotti incluiu jogadores de Bahia e Santos na pré-lista. O meio-campista Jean Lucas representa os tricolores. Pelo lado alvinegro, estão o goleiro Gabriel Brazão e o meia-atacante Neymar.

Neymar, contudo, não estará em campo neste domingo em Salvador. O camisa 10 está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Ancelotti, portanto, anunciará nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), a lista dos 23 jogadores que serão chamados para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantido no Mundial, o Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.