COB comemora bicampeonato brasileiro nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025

O Comitê Olímpico Brasileiro comemorou o resultado nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, no Paraguai. O Time Brasil conquistou o melhor resultado da história, quebrando o recorde de pódios (175), com 70 medalhas de ouro, 50 pratas e 55 bronzes.

No último dia de competição, que aconteceu ontem, a canoagem brasileira trouxe mais um ouro e uma prata, além do levantamento de peso que conquistou o bronze. Assim, o Brasil fechou sua participação no campeonato em primeiro lugar na tabela, se consagrando bicampeão.

Orgulho define! Os campeões Matheus Pessanha (levantamento de peso) e Lorrane Santos (canoagem velocidade) conduziram o Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025.

Marco La Porta, o presidente do COB, comemorou o resultado brasileiro e comentou sobre as metas do Comitê para esse torneio, além da importância da evolução brasileira em todas as modalidades do Pan.

"Nosso balanço é extremamente positivo. A gente tinha três metas para esses Jogos. A primeira era ser Top 3, que eu até brinquei com a equipe que era muito fácil. Mas, em Jogos Pan-Americanos, a meta vai ser sempre essa, estar entre os três primeiros. Fomos campeões em Cali e a gente desejava repetir esse resultado. Garantir esse primeiro lugar foi muito importante e, mais do que isso, mostrar a evolução de todos os esportes. Em todos os itens da meta, melhoramos os resultados de Cali. Superamos o número de ouros, o número de vagas por atletas e de vagas por modalidade para o Pan de Lima 2027. Essa era uma meta muito importante, pois o Pan de 27 vai distribuir vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles", avaliou.

"Esse tipo de competição está totalmente alinhada ao nosso discurso. Quanto mais competições tivermos para os jovens, mais conseguiremos propagar essa ideia de nação esportiva no Brasil. E a gente vem para Assunção, consegue melhorar o resultado num momento em que os Estados Unidos, uma nação esportiva, vêm com 50% a mais de atletas e o Canadá, outra nação esportiva, com três vezes mais atletas que em Cali. Então, quando conseguimos melhorar o resultado mesmo diante desses países que já têm esse conceito de nação esportiva enraizado, nos mostra que a gente tem um caminho por aí", completou.