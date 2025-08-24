Chris Ramos vibra com estreia goleadora na vitória do Botafogo
Neste domingo, o Botafogo venceu o Juventude por 3 a 1, no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o atacante espanhol Chris Ramos, que estreou pelo Glorioso nesta partida, celebrou a vitória e os dois gols no duelo.
"Muito contente pelo meu primeiro jogo. Na verdade, foi uma primeira semana muito feliz para mim e minha família. Tenho tentado mostrar em campo que posso ajudar e pude ajudar com o gol" disse o atacante, em entrevista ao Premiere.
Anunciado nos últimos dias, Chris Ramos chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Cádiz-ESP. O espanhol entrou aos 22 minutos do segundo tempo e marcou o gol da virada, aos 38, e o terceiro tento do Glorioso, aos 47.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 32 pontos e alcançou a quinta posição. A equipe está quatro tentos atrás do Bahia, quarto colocado. Fora da Libertadores, o Glorioso disputa apenas o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no restante da temporada.
O Botafogo volta a campo pela Série A no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília) quando encara o Bragantino, no Nilton Santos. Antes disso, porém, visita o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.