Clubes se livram da promessa de usar time reserva no Intercontinental

Troféu da Copa Intercontinental da Fifa - Yasser Bakhsh/Getty
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

24/08/2025 05h30

O ajuste que a CBF conseguiu fazer na reta final do calendário de 2025 vai evitar que os clubes precisem cumprir um acordo: colocar time reserva no Intercontinental da Fifa.

Essa tinha sido a definição junto aos clubes quando a CBF apresentou o cenário complicado para a reta final do Brasileirão e o calendário do ano, como um todo.

Pelo ajuste anterior, três rodadas do Brasileirão se chocariam com o Intercontinental.

Isso geraria um conflito de datas para o clube que fosse campeão da Libertadores, tivesse que ir para o torneio da Fifa e ainda quisesse conquistar algo no Brasileirão.

Quando os clubes e CBF conversaram, os dirigentes deixaram definido: se houvesse conflito, quem pagaria o preço seria o Intercontinental — segundo dirigentes relataram ao UOL. Ou seja, time alternativo seria usado na disputa no exterior.

Mas o cenário na Copa do Brasil e na Libertadores permitiu que a CBF fizesse um ajuste profundo.

Os três clubes brasileiros ainda vivos na Libertadores (Flamengo, São Paulo e Palmeiras) já estão eliminados da Copa do Brasil.

Aí, a entidade antecipou rodadas do Brasileirão e jogou semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro.

Com isso, o Brasileirão vai terminar em 7 de dezembro. O eventual campeão da Libertadores não precisará se preocupar com choque de datas.

Quem ficar vivo na Copa do Brasil, não terá nada a ver com o Intercontinental.

A ocasião aliviou um problema e evitou um possível desprestígio do Brasil ao torneio da Fifa.

