CBF divulga áudio do VAR de pênalti em Vasco x Corinthians

A CBF divulgou, na noite deste domingo, os áudios do VAR no pênalti marcado a favor do Vasco, durante o duelo com o Corinthians, em São Januário. O jogo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com a vitória do Timão por 3 a 2.

O lance ocorreu aos dez minutos do segundo tempo, quando o Corinthians vencia por 1 a 0. Em jogada pelo lado direito, Puma Rodríguez cruzou e, durante a disputa de bola entre André Ramalho e Vegetti, a bola tocou no braço do zagueiro da equipe paulista.

Logo após a jogada, o árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, disse a Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, comandante do VAR: "Não vejo mão aí, não. Estava com o braço aberto, mas não vejo tocar na mão".

Enquanto o jogo seguia, Pablo Ramon viu no VAR que houve um toque e pediu para Rodrigo José analisar o lance. "Aguarda (o lance). A bola toca no braço, ok?", analisou o responsável pela arbitragem de vídeo.

Após a confirmação do toque, Rodrigo José pediu que fosse analisado um possível empurrão em André Ramalho. Depois de a equipe do VAR tomar sua decisão, Pablo Ramon solicitou que o árbitro revisasse o lance: "Rodrigo, sugiro revisão para possível penal por mão".

Com um minuto de análise, Rodrigo José mudou sua decisão após revisar o lance e concluiu: "O jogador abre o espaço corporal de forma antinatural. Para mim, penal. Tiro penal, sem cartão", disse o árbitro.

Apesar de marcar o gol de pênalti, o Vasco não conseguiu manter o empate no placar. Gui Negão, aos 23 minutos, e Gustavo Henrique, aos 40, colocaram o Timão novamente à frente do marcador. Rayan, aos 50, diminuiu, mas não foi o suficiente para o Gigante da Colina.

Fase das equipes

Com a vitória, o time do Parque São Jorge se afastou da zona de rebaixamento. Agora, o Timão está na 11ª posição, com 25 pontos - seis a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Do outro lado, o Vasco continua em situação delicada: o Gigante da Colina está em 16º lugar, com 19 tentos.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Corinthians visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, enquanto o Vasco recebe o Botafogo em São Januário. Os dois jogos são válidos pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.