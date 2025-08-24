Casal vence a primeira etapa do Circuito de Corridas Caixa 2025

O Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series deu a largada para a temporada 2025 em grande estilo. Neste domingo, a cidade de Cuiabá (MT) recebeu a primeira etapa do circuito, com percursos de 5km e 10km. Na categoria elite, os namorados Vitor Ferreira dos Santos e Stela Alcedina da Silva Liberato foram os mais velozes.

Vitor Ferreira Dos Santos cruzou a linha de chegada nos 10km com o tempo de 30min56, enquanto Stela Alcedina Da Silva Liberato completou o percurso em 36min31. O casal subiu ao degrau mais alto do pódio na abertura da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil, que terá 14 etapas neste ano, reunindo corredores de elite, atletas e paratletas amadores em todas as regiões do País.

"Estou correndo o Circuito Caixa pela segunda vez. Também na etapa de Goiânia do ano passado e tive a satisfação de vencer, agora na minha capital, em Cuiabá, liderando de ponta a ponta. O Circuito Caixa é sempre muito bem organizado e é bacana demais participar. Quando vi que a primeira etapa seria aqui em Cuiabá, fiquei muito contente. É importante receber uma corrida desse nível no nosso estado do Mato Grosso", disse o campeão Vitor, que é de Barra do Garça.

"Consegui o primeiro lugar com um tempo que eu não esperava. Estou muito feliz. Foi um percurso bem difícil. Cuiabá geralmente é quente e hoje tivemos um clima bem favorável, mais clima frio, com vento e enfrentamos alguns morrinhos bons também algumas descidas. Só tenho a agradecer a Deus por esse resultado", afirmou Stela.

Após a largada no Parque Novo Mato Grosso, Vitor Ferreira dos Santos assumiu a ponta e seguiu na frente até o final, fechando com 30min56. Ele foi seguido por Peterson Santos Ribeiro (31min19) e Daniel Gouveia dos Santos (32min44). No feminino, Stela Alcedina da Silva Liberato não deu chances a Francielly da Silva Marcondes. A campeã cruzou a linha de chegada em - 36min31, com a segunda colocada fechando em 38min26. Outro destaque foi Cristiano Soares de Sousa. Vestido de super-herói, ele completou o percurso superando sua deficiência e confirmando o caráter inclusivo do evento.

"Realizamos um evento lindo, com expressiva participação de corredores da capital e do interior. Foi uma largada com o pé direito e isso nos deixa ainda mais entusiasmados para as próximas 13 etapas", comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, lembrando que a caravana do Circuito Caixa segue agora para Maceió, com a prova programada para o feriado de 7 de setembro.

Confira os resultados:

10km - Masculino



1 - Vitor Ferreira dos Santos - 30min56



2 - Peterson Santos Ribeiro- 31min19



3 - Daniel Gouveia dos Santos - 32min44

10km - Feminino



1 - Stela Alcedina da Silva Liberato - 36min31



2 - Francielly da Silva Marcondes - 38min26

5km - Masculino



1 - Lailson Gomes dos Santos - 17min23



2 - Jatinyel Alef de Melo Silva - 17min41



3 - Hildo Junior Batista Lima - 18min11

5km - Feminino



1 - Vanessa da Silva Alves - 20min31



2 - Luciana Gasques de Souza - 22min17



3 - Natalia Regina de Lourdes Martinel - 23min00.