Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

O Campeonato Brasileiro terminará no dia 7 de dezembro Imagem: Staff Images/CBF
Do UOL, em São Paulo

24/08/2025 09h05

A CBF anunciou ontem uma mudança no calendário, que antecipou o fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e colocou as semifinais e finais da Copa do Brasil para as últimas datas do ano. O UOL destrincha como ficou cada competição.

Brasileirão

As rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A foram antecipadas para os dias nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, respectivamente. Inicialmente, essas datas estavam reservadas para a reta final da Copa do Brasil.

Dessa forma, a rodada final do Brasileirão será no dia 7 de dezembro. A princípio, a 38ª rodada da competição nacional aconteceria apenas em 21 de dezembro.

Novo calendário Brasileirão:

  • 23ª rodada - 14 de setembro
  • 24ª rodada - 21 de setembro
  • 25ª rodada - 28 de setembro
  • 26ª rodada - 1ª de outubro
  • 27ª rodada - 5 de outubro
  • 28ª rodada - 15 de outubro
  • 29ª rodada - 19 de outubro
  • 30ª rodada - 26 de outubro
  • 31ª rodada - 2 de novembro
  • 32ª rodada - 5 de novembro
  • 33ª rodada - 9 de novembro
  • 34ª rodada - 19 de novembro
  • 35ª rodada - 23 de novembro
  • 36ª rodada - 30 de novembro
  • 37ª rodada - 3 de dezembro
  • 38ª rodada - 7 de dezembro

Copa do Brasil

As semis e finais da competição foram realocadas para os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro. Os jogos de ida das semifinais ainda podem ser antecipados para 26 de novembro.

Novo calendário da Copa do Brasil:

  • Quartas de final: 27 de agosto (ida) e 10 de setembro (volta)
  • Semifinais: 26 de novembro ou 10 de dezembro (ida) e 14 de dezembro (volta)
  • Finais: 17 (ida) e 21 de dezembro (volta)

Quem está na competição: Atlético-MG, Athletico, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco

Outras competições

Datas da Libertadores

  • Quartas: 17 e 24 de setembro
  • Semifinais: 22 e 29 de outubro
  • Final: 29 de novembro

Brasileiros na competição: Flamengo, Palmeiras e São Paulo

Datas da Sul-Americana

  • Quartas: 17 e 24 de setembro
  • Semifinais: 22 e 29 de outubro
  • Final: 22 de novembro
  • Brasileiros na competição: Atlético-MG e Fluminense

Copa Intercontinental

  • Estreia do campeão da Libertadores: 10 de dezembro

