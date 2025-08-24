Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

A CBF anunciou ontem uma mudança no calendário, que antecipou o fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e colocou as semifinais e finais da Copa do Brasil para as últimas datas do ano. O UOL destrincha como ficou cada competição.

Brasileirão

As rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A foram antecipadas para os dias nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, respectivamente. Inicialmente, essas datas estavam reservadas para a reta final da Copa do Brasil.

Dessa forma, a rodada final do Brasileirão será no dia 7 de dezembro. A princípio, a 38ª rodada da competição nacional aconteceria apenas em 21 de dezembro.

Novo calendário Brasileirão:

23ª rodada - 14 de setembro

24ª rodada - 21 de setembro

25ª rodada - 28 de setembro

26ª rodada - 1ª de outubro

27ª rodada - 5 de outubro

28ª rodada - 15 de outubro

29ª rodada - 19 de outubro

30ª rodada - 26 de outubro

31ª rodada - 2 de novembro

32ª rodada - 5 de novembro

33ª rodada - 9 de novembro

34ª rodada - 19 de novembro

35ª rodada - 23 de novembro

36ª rodada - 30 de novembro

37ª rodada - 3 de dezembro

38ª rodada - 7 de dezembro

Copa do Brasil

As semis e finais da competição foram realocadas para os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro. Os jogos de ida das semifinais ainda podem ser antecipados para 26 de novembro.

Novo calendário da Copa do Brasil:

Quartas de final: 27 de agosto (ida) e 10 de setembro (volta)

27 de agosto (ida) e 10 de setembro (volta) Semifinais: 26 de novembro ou 10 de dezembro (ida) e 14 de dezembro (volta)

26 de novembro ou 10 de dezembro (ida) e 14 de dezembro (volta) Finais: 17 (ida) e 21 de dezembro (volta)

Quem está na competição: Atlético-MG, Athletico, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco

Outras competições

Datas da Libertadores

Quartas: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro

Brasileiros na competição: Flamengo, Palmeiras e São Paulo

Datas da Sul-Americana

Quartas: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 22 de novembro

22 de novembro Brasileiros na competição: Atlético-MG e Fluminense

Copa Intercontinental