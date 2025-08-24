Topo

Esporte

Bruno Fernandes perde pênalti, e United só empata com o Fulham no Inglês

Bruno Fernandes perdeu um pênalti no empate do Manchester United - Justin Tallis/AFP
Bruno Fernandes perdeu um pênalti no empate do Manchester United Imagem: Justin Tallis/AFP

24/08/2025 14h24

O Manchester United empatou por 1 a 1 com o Fulham, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Craven Cottage. Rodrigo Muniz (contra) marcou para os Red Devils. Enquanto Smith Rowe anotou o gol dos donos da casa.

Com o resultado, o Manchester United segue sem vencer na competição e fica na 16ª posição, com um ponto marcado. Por outro lado, o Fulham empata pela segunda vez e ocupa a 13ª colocação, com dois pontos somados.

Relacionadas

Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti em testes para a Copa

Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

Corinthians bate São Paulo com 'lei da ex' e fica perto de 9ª final seguida

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O Manchester United encara o Grimsby às 16 horas (de Brasília), no Blundell Park. Mais cedo, o Fulham recebe o Bristol City novamente no Estádio Craven Cottage, às 15h45.

Na reta final do primeiro tempo, após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti de Calvin Bassey em Mason Mount. Bruno Fernandes teve a chance de abrir o placar para o Manchester United, mas isolou a cobrança, aos 38 minutos.

Os visitantes balançaram as redes somente no segundo tempo. Após escanteio de Bryan Mbeumo, Leny Yoro ganhou da marcação e cabeceou. A bola ainda desviou nas costas do brasileiro Rodrigo Muniz antes de parar no fundo do gol, aos 12 minutos.

yoro - Justin Tallis/AFP - Justin Tallis/AFP
Leny Yoro cabeceou e a bola desviou em Muniz no lance do gol do United
Imagem: Justin Tallis/AFP

Aos 26, Alex Iwobi recebeu na ponta esquerda e cruzou para Emile Smith Rowe, que completou na pequena área e empatou a partida.

Outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo

Everton 2 x 0 Brighton

Crystal Palace 1 x 1 Nottingham Forest

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com Garro no banco, Corinthians está escalado para pegar o Vasco; veja

Sem Neymar, Bachi faz mudanças no Santos para duelo com Bahia; veja escalações

Transmissão ao vivo de Oviedo x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir

Sem Andreas Pereira, Fulham arranca empate e amplia desgaste do Manchester United

Transmissão ao vivo de Vasco x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

Bruno Fernandes perde pênalti, e United só empata com o Fulham no Inglês

Transmissão ao vivo de Bahia x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Raducanu vence Shibahara e tem primeira vitória no US Open desde 2021

Brasil fica em 6º nas 5 fitas no Mundial de Ginástica; China leva o ouro

Após prata inédita, brasileiras ficam em 6º na série de 5 fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

Amanda Gutierrez fala em 'vacilo' do Palmeiras na derrota para o Cruzeiro