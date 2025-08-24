Briga contra o rebaixamento fica acirrada na 23ª rodada da Série B

Topo

A briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro vai ficar acirrada neste domingo, quando três jogos dão sequência à 23ª rodada. Os destaques ficam para Paysandu e Volta Redonda, que tentam deixar a zona de rebaixamento, e Atlético-GO, que busca se afastar da zona da confusão.

O torcedor poderá acompanhar a emoção da Série B a partir das 16 horas, quando o Paysandu recebe o Operário-PR, na Curuzu, em Belém (PA). Com 21 pontos, o time da casa é o vice-lanterna, mas pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. Do outro lado, com 27, os paranaenses querem começar a olhar para a parte de cima da tabela.

Mais tarde, às 18h30, é a vez do Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento, com 22 pontos, visitar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Com 29, o time paulista vive bom momento e quer passar a brigar até pelo acesso.

O último jogo do dia começa a partir das 20h30, quando o Cuiabá encara o Atlético-GO, na Arena Pantanal, em um duelo de opostos. Com 32 pontos, o mandante quer voltar a brigar por G-4, enquanto os visitantes, com 27, tentam iniciar uma recuperação para ainda tentar brigar pelo acesso.

A 23ª rodada da Série B será encerrada nesta segunda-feira, com mais dois jogos. Às 19h, Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam na Arena NicNet. Pouco mais tarde, às 21h30, Avaí e Amazonas fecham a rodada na Ressacada.

