Corinthians bate São Paulo com 'lei da ex' e fica perto de 9ª final seguida

O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 0 fora de casa, hoje, na partida de ida da semifinal do Brasileirão Feminino, no Pacaembu.

Jaqueline abriu o placar para o Corinthians logo aos 3 minutos de jogo. A ex-atacante do São Paulo marcou de cabeça após cruzamento de Gi Fernandes. Jaqueline também participou da jogada do segundo gol, de Dayana Rodríguez.

A partida também ficou marcada pela lesão de Robinha, do São Paulo. A meia foi substituída durante o intervalo com uma lesão no tendão de Aquiles. No 2º tempo, Robinha voltou ao banco de reservas de cadeira de rodas e muletas para terminar de acompanhar a partida.

O duelo de volta da semifinal será no próximo domingo, em estádio que ainda será definido. O Corinthians pode até perder por um gol de diferença para avançar e fazer a final contra Palmeiras ou Cruzeiro, que disputam a outra semi. O Cruzeiro saiu na frente neste domingo vencendo o Palmeiras na Arena Barueri por 3 a 1.

O Corinthians é o maior campeão do Brasileirão Feminino. São seis títulos, sendo o primeiro conquistado em 2018. A partir de 2020, as Brabas venceram cinco vezes seguidas. O Corinthians feminino também foi vice-campeão em 2017 e 2019.

Lei da ex

Autora do primeiro gol do Corinthians na semifinal, Jaqueline Ribeiro, de 25 anos, é ex-jogadora do São Paulo. A atacante começou sua carreira em 2017, no Santos, e se transferiu para o São Paulo em 2019. A jogadora foi contratada pelo Corinthians na temporada 2022.

Jaqueline foi campeã em todos os times por onde passou. A atacante venceu um Paulistão pelo Santos, em 2018, e um Brasileirão da Série A2 pelo São Paulo, em 2019. No Corinthians, Jaqueline venceu um Brasileirão (2022), além de duas Supercopas do Brasil.

Gols e destaques

0 x 1: Mas já? Aos 3 minutos de partida, o Corinthians abriu o placar. Gi Fernandes cruzou pela direita na medida, e Jaqueline pulou na pequena área para cabecear completamente livre e balançar as redes da goleira Carlinha.

Jaqueline comemora gol pelo Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino Imagem: Marlon Costa/AGIF

Jogo truncado. Após o gol relâmpago das Brabas, o duelo ficou mais pegado, com as jogadoras do São Paulo nervosas e errando muitos passes. Do outro lado, as corintianas abusaram das faltas táticas. O resultado disso foi um 1º tempo sem mais grandes emoções e oportunidades de gol.

Parou, parou, parou... Na reta final do 1º tempo, Andressa Alves, do Corinthians, matou contra-ataque do São Paulo fazendo falta por trás em Isa. A atacante do Cornthians tomou o amarelo pela falta. Na sequência, Jaqueline também foi advertida por reclamação.

São Paulo e Corinthians disputaram a semifinal do Brasileirão Feminino no Pacaembu Imagem: Marlon Costa/AGIF

Fala, jogadora! Na saída para o intervalo, Jaqueline, do Corinthians, e Camilinha, do São Paulo, falaram sobre o desempenho das equipes ao sportv.

Sabemos a qualidade delas, e infelizmente não conseguimos manter o ritmo. Vamos ver como voltamos para o 2º tempo Jaqueline, atacante do Corinthians

A gente entrou desligada, essa é a verdade. A gente tá com a nossa torcida, com o nosso mando, a gente precisa se impor mais. A gente cometeu muitos erros, e quando comete erros, toma gol Camilinha, meia do São Paulo

Substituições no Tricolor. Robinha precisou ser substituída no intervalo por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, dando lugar para Duda Serrana. O técnico Thiago Viana aproveitou para fazer mais uma alteração, colocando Carol Gil no lugar de Anny.

A moça é guerreira. Robinha, de 30 anos, voltou para o banco de reservas de cadeira de rodas e muletas para terminar de acompanhar a semifinal. Em certo momento, a transmissão mostrou a jogadora chorando e sendo consolada pelas companheiras no banco de reservas.

Robinha volta de cadeira de rodas e muletas para terminar de acompanhar o confronto Imagem: Reprodução/TV Globo

Perdeu! Logo com 2 minutos de bola rolando na segunda etapa, Aline desarmou Dayana Rodríguez e quase fez o gol de empate do São Paulo. A atacante invadiu a área, mas acabou chutando nas mãos da goleira Nicole, que espalmou para o lado.

0 x 2: O São Paulo foi melhor no 2º tempo, mas não aproveitou as chances criadas. Aos 31 minutos, veio o castigo. Em contra-ataque, Jaqueline cruzou para Vic Albuquerque, que errou uma tentativa de voleio. A bola sobrou para Dayana Rodríguez bater cruzado e fazer o 2 a 0 para o Corinthians.

Ficha técnica

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Campeonato: Brasileirão Feminino (Semifinal de ida)

Data: 24/08/2025

Local: Pacaembu, São Paulo (SP)

Hora: 10h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Maressa e Aline (SAO); Andressa, Jaqueline, Johnson e Nicole (COR)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Jaqueline (COR), 3' do 1º tempo (0-1); Dayana Rodríguez (COR), 31' do 2º tempo (0-2)

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny (Carol Gil), Bia Menezes; Maresa, Robinha (Duda Serrana), Camilinha (Karla Alves); Isa, Aline (Vitorinha), Crivelari (Nathane). Técnico: Thiago Viana.

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza, Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio (Gabi Zanotti), Vic Albuquerque (Letícia Monteiro); Andressa Alves (Yayá), Jaqueline (Eudimilla), Jhonson (Robledo). Técnico: Lucas Piccinato.