Topo

Esporte

Brasil supera Bahamas e vence a segunda na AmeriCup de basquete

24/08/2025 20h43

O Brasil manteve a invencibilidade na disputa da Copa América de Basquete Masculino, a AmeriCup 2025. Neste domingo, vitória sobre Bahamas por 84 a 66, em partida disputada em Manágua, na Nicarágua.

Depois do triunfo de sábado contra o Uruguai, os brasileiros entraram em quadra sonolentos. No primeiro período, desvantagem de cinco pontos contra Bahamas.

Volta por cima

O Brasil reagiu no segundo período, mas conseguiu alcançar a tranquilidade no placar apenas após o intervalo, ao vencer o terceiro período por 22 pontos de diferença.

Alexey Borges foi o principal destaque em eficiência do time brasileiro, com 14 pontos e 8 rebotes. Yago Santos terminou como cestinha do Brasil, com 17 pontos.

A equipe do técnico Aleksandar Petrovic volta a jogar na AmeriCup na terça-feira, diante dos Estados Unidos.

AmeriCup: veja outros jogos deste domingo

República Dominicana 84 x 83 Argentina

Canadá 99 x 49 Panamá.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Botafogo-PB vence Tombense e segue vivo na disputa pelo G8 da Série C

Chris Ramos vibra com estreia goleadora na vitória do Botafogo

Ferroviária empata com o Volta Redonda e desperdiça chance de ficar perto do G-4 da Série B

Mirassol aproveita a crise do Fortaleza e vence por 1 a 0 na Arena Castelão

Botafogo bate o Juventude de virada no Brasileirão com dois gols do estreante Chris Ramos

Brasil supera Bahamas e vence a segunda na AmeriCup de basquete

Botafogo vence o Juventude de virada e quebra tabu no Alfredo Jaconi

Walter pega pênalti, Mirassol vence no Castelão e amplia crise do Fortaleza

Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada

Com um a menos, Ferroviária segura empate contra Volta Redonda pela Série B

Seleção masculina de basquete vira contra Bahamas e avança às quartas da Americup