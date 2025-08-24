Brasil supera Bahamas e vence a segunda na AmeriCup de basquete

O Brasil manteve a invencibilidade na disputa da Copa América de Basquete Masculino, a AmeriCup 2025. Neste domingo, vitória sobre Bahamas por 84 a 66, em partida disputada em Manágua, na Nicarágua.

Depois do triunfo de sábado contra o Uruguai, os brasileiros entraram em quadra sonolentos. No primeiro período, desvantagem de cinco pontos contra Bahamas.

Volta por cima

O Brasil reagiu no segundo período, mas conseguiu alcançar a tranquilidade no placar apenas após o intervalo, ao vencer o terceiro período por 22 pontos de diferença.

Alexey Borges foi o principal destaque em eficiência do time brasileiro, com 14 pontos e 8 rebotes. Yago Santos terminou como cestinha do Brasil, com 17 pontos.

A equipe do técnico Aleksandar Petrovic volta a jogar na AmeriCup na terça-feira, diante dos Estados Unidos.

AmeriCup: veja outros jogos deste domingo

República Dominicana 84 x 83 Argentina



Canadá 99 x 49 Panamá.