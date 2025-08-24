Brasil leva a prata no conjunto misto do Mundial de Ginástica Rítmica
O Brasil comemorou mais um pódio no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2025. Neste domingo, o conjunto brasileiro faturou a prata na prova do conjunto misto (3 bolas e 2 arcos), disputada na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.
A apresentação do Brasil contou com a canção "Evidências", da dupla Chitãozinho e Xororó, e empolgou o público. As atletas - Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha - também deixaram o tablado emocionadas. A nota foi 28.550.
A Ucrânia conquistou a medalha de ouro na prova do conjunto misto (28.650), com a China fechando o pódio na terceira colocação.
Brasil: segunda medalha no Mundial
No sábado, o Brasil havia comemorado a medalha de prata na competição geral entre equipes, carimbando a vaga nas finais das cinco fitas e nos conjuntos mistos. Foi a primeira vez que o time brasileiro subiu ao pódio desta categoria.