Brasil leva a prata no conjunto misto do Mundial de Ginástica Rítmica

24/08/2025 17h06

O Brasil comemorou mais um pódio no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2025. Neste domingo, o conjunto brasileiro faturou a prata na prova do conjunto misto (3 bolas e 2 arcos), disputada na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

A apresentação do Brasil contou com a canção "Evidências", da dupla Chitãozinho e Xororó, e empolgou o público. As atletas - Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha - também deixaram o tablado emocionadas. A nota foi 28.550.

A Ucrânia conquistou a medalha de ouro na prova do conjunto misto (28.650), com a China fechando o pódio na terceira colocação.

Brasil: segunda medalha no Mundial

No sábado, o Brasil havia comemorado a medalha de prata na competição geral entre equipes, carimbando a vaga nas finais das cinco fitas e nos conjuntos mistos. Foi a primeira vez que o time brasileiro subiu ao pódio desta categoria.

