Com 'Evidências', Brasil é medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Conjunto do Brasil celebra após apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica - Ivan Carvalho/CBG
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

24/08/2025 16h25

A ginástica brasileira escreveu mais um importante capítulo no Mundial de ginástica rítmica, na última prova do torneio que foi disputado no Rio. Ao som de "Evidências", o conjunto brasileiro ficou com a medalha de prata após uma excelente exibição na disputa mista (3 bolas e 2 arcos), em apresentação que empolgou a torcida.

O time formado por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio obteve 28.550 pontos, segunda maior pontuação no aparelho, atrás apenas da Ucrânia, que ficou com o ouro por uma pequena margem.

A gente não saiu satisfeita da série da fita, sabíamos que tínhamos de voltar para o foco para finalizar essa competição em casa da melhor maneira possível.
Duda Arakaki, sobre a 6ª posição na final da série que fizeram mais cedo

Este foi o segundo pódio do Brasil na competição, um resultado inédito para a ginástica rítmica do país. A apresentação do Brasil, inclusive, foi melhor que a do dia anterior, quando obteve 27.850.

Além de Ucrânia e Brasil, completou o pódio a China, que ficou com o bronze ao fazer 28.350. O país chegou a pedir recurso, na tentativa de aumentar a nota, mas ele foi negado.

Pontuação na final da série mista:

  1. Ucrânia: 28.650
  2. Brasil: 28.550
  3. China: 28.350
  4. Espanha: 28.200
  5. Japão: 27.350
  6. Israel: 27.250
  7. Hungria: 26.250
  8. Polônia: 24.050

A série mista do conjunto brasileiro foi apresentada com a música "Evidências", que se tornou famosa da na voz da dupla Chitãozinho & Xororó e virou uma marca registrada do Brasil no Mundial.

Campanha histórica

As ginastas já tinham alcançado um feito inédito para o país nesta edição do Mundial de Ginástica Rítmica. Elas conquistaram a medalha de prata no conjunto geral, em apresentações que levantaram o público presente à Arena 1, no Parque Olímpico.

Mais cedo neste domingo, o Brasil ficou com a sexta colocação na disputa de cinco fitas após cometer alguns erros. O ouro ficou com a China.

Na atual temporada, o Brasil tinha chegado ao topo do pódio no misto no World Challenge Cup de Portimão e conquistado o bronze na etapa da Copa do Mundo de Milão.

