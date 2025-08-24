Botafogo vence o Juventude de virada e quebra tabu no Alfredo Jaconi
Neste domingo, o Botafogo venceu o Juventude por 3 a 1, no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chris Ramos (2) e Alex Telles marcaram os gols dos cariocas, enquanto Emerson Batalla balançou as redes para os gaúchos. O Glorioso não ganhava no estádio jaconero desde 1996.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 32 pontos e alcançou a quinta posição. Já o Juventude permanece na 18ª posição, com 18 tentos.
O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Vasco, em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Juventude, por sua vez, encara o Ceará na Arena Castelão neste sábado, às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão.
O jogo
O Juventude começou a partida tentando pressionar o Botafogo. No entanto, os donos da casa só conseguiram finalizar através de bolas aéreas, sem perigo para Neto. Os cariocas, aos poucos, saíram da marcação e chegaram ao ataque, mas também sem criar bons lances.
Os visitantes melhoraram na partida e quase marcaram com Arthur Cabral, mas Jandrei fez boa defesa. Só que a resposta do Juventude veio em grande estilo aos 29 minutos. Batalla aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Neto.
O revés manteve o Botafogo no ataque. Os alvinegros chegaram ao empate aos 38 minutos. Arthur Cabral foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. Alex Telles cobrou sem chance para Jandrei.
Nos minutos finais, o Juventude tentou esboçar uma pressão, mas viu o Botafogo manter a igualdade até o intervalo.
No segundo tempo, os gaúchos voltaram com postura ofensiva. Só que o Juventude tinha dificuldade para criar boas chances. Tanto que a primeira finalização foi somente aos 11 minutos, com Mandaca.
Aos poucos, o Botafogo equilibrou o confronto e ficou com a posse de bola. Os alvinegros assustaram em chute de Marlon Freitas sobre o travessão. O Juventude respondeu em seguida, em finalização de Jadson.
Os donos da casa cresceram após o lance. O Juventude quase marcou o segundo aos 27 minutos, em chutes de Gabriel Verón, que parou em Neto, e Rafael Bilu, que acertou o travessão.
O Botafogo aproveitou os espaços dados pelos gaúchos e chegou a virada aos 37 minutos. O estreante Chris Ramos recebeu passe na entrada da área e chutou no canto, sem chance para Jandrei.
Nos minutos finais, o Juventude foi para o ataque em busca do empate. No entanto, o Botafogo mais uma vez aproveitou para decretar a vitória nos acréscimos. Em avanço rápido, a bola chegou em Chris Ramos, que mandou para a rede.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE-RS 1 X 3 BOTAFOGO-RJ
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 24 de agosto de 2025 (Domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Newton e Alexander Barboza (Botafogo)
GOLS: Batalla, aos 29min do primeiro tempo / Alex Telles, aos 38min do primeiro tempo; Chris Ramos, aos 37 e 46min do segundo tempo
JUVENTUDE: Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca (Matheus Babi) e Nenê (Gabriel Verón); Batalla (Rafael Bilu) e Gabriel Taliari
Técnico: Thiago Carpini
BOTAFOGO: Neto, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Marlon Freitas e Correa (Chris Ramos); Montoro (Santi Rodríguez), Jeffinho (Matheus Martins) e Arthur Cabral
Técnico: Davide Ancelotti