Botafogo-SP x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 19h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo?
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney +
Como chega o Botafogo-SP para o confronto
O Botafogo-SP mira vencer para deixar a zona de rebaixamento da Série B. A equipe ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, mesma pontuação do América-MG, primeiro time fora do Z4. O clube paulista empatou em 1 a 1 com o Remo na última rodada.
Como chega o Vila Nova para o confronto
O Vila Nova, por sua vez, busca alcançar sua terceira vitória seguida na competição. A equipe goiana ocupa a sétima posição, com 33 pontos, três a menos que o Criciúma, primeiro time do G4. Na última rodada, o time venceu o clássico contra o Goiás por 2 a 0.
Histórico de confrontos entre Botafogo-SP x Vila Nova
O retrospecto entre as equipes é favorável ao Vila Nova. Ao todo, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com oito vitórias do time goiano, três dos paulistas e um empate.
Estatísticas
Botafogo-SP na Série B
- 5 vitórias, 7 empates e 10 derrotas
- 15 gols marcados
- 31 gols sofridos
- Artilheiro: Alexandre Jesus (4 gols)
Vila Nova na Série B
- 10 vitórias, 3 empates e 9 derrotas
- 22 gols marcados
- 20 gols sofridos
- Artilheiro: Gabriel Poveda (4 gols)
Prováveis escalações
BOTAFOGO-SP: Victor; Jeferson, Rafael Milhorim, Carlão e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley, Jonathan Cafu, Marquinho e Jefferson Nem; Léo Gamalho.
Técnico: Allan Aal.
VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; João Vieira, Ralf, Vinícius Paiva, Dodô e Jean Mota; André Luís.
Técnico: Paulo César Turra.
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Cardoso de Souza
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Ficha técnica
- Jogo: Botafogo-SP x Vila Nova
- Campeonato: 23ª rodada da Série B
- Data: 25 de agosto de 2025 (segunda-feira)
- Horário: 19 horas (de Brasília)
- Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto
- Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (Streaming)