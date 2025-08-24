Botafogo-SP x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 19h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo?

TV por assinatura : ESPN

: ESPN Streaming: Disney +

Como chega o Botafogo-SP para o confronto

O Botafogo-SP mira vencer para deixar a zona de rebaixamento da Série B. A equipe ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, mesma pontuação do América-MG, primeiro time fora do Z4. O clube paulista empatou em 1 a 1 com o Remo na última rodada.

Como chega o Vila Nova para o confronto

O Vila Nova, por sua vez, busca alcançar sua terceira vitória seguida na competição. A equipe goiana ocupa a sétima posição, com 33 pontos, três a menos que o Criciúma, primeiro time do G4. Na última rodada, o time venceu o clássico contra o Goiás por 2 a 0.

Histórico de confrontos entre Botafogo-SP x Vila Nova

O retrospecto entre as equipes é favorável ao Vila Nova. Ao todo, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com oito vitórias do time goiano, três dos paulistas e um empate.

Estatísticas

Botafogo-SP na Série B

5 vitórias, 7 empates e 10 derrotas

15 gols marcados

31 gols sofridos

Artilheiro: Alexandre Jesus (4 gols)

Vila Nova na Série B

10 vitórias, 3 empates e 9 derrotas

22 gols marcados

20 gols sofridos

Artilheiro: Gabriel Poveda (4 gols)

Prováveis escalações

BOTAFOGO-SP: Victor; Jeferson, Rafael Milhorim, Carlão e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley, Jonathan Cafu, Marquinho e Jefferson Nem; Léo Gamalho.



Técnico: Allan Aal.

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; João Vieira, Ralf, Vinícius Paiva, Dodô e Jean Mota; André Luís.



Técnico: Paulo César Turra.

Arbitragem

Árbitro : Bruno Arleu de Araujo

: Bruno Arleu de Araujo Assistentes : Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Cardoso de Souza

: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Cardoso de Souza VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Ficha técnica