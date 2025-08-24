Topo

Esporte

Botafogo-SP x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

24/08/2025 20h00

Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 19h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo?

  • TV por assinaturaESPN

  • StreamingDisney +

Como chega o Botafogo-SP para o confronto

O Botafogo-SP mira vencer para deixar a zona de rebaixamento da Série B. A equipe ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, mesma pontuação do América-MG, primeiro time fora do Z4. O clube paulista empatou em 1 a 1 com o Remo na última rodada.

Como chega o Vila Nova para o confronto

O Vila Nova, por sua vez, busca alcançar sua terceira vitória seguida na competição. A equipe goiana ocupa a sétima posição, com 33 pontos, três a menos que o Criciúma, primeiro time do G4. Na última rodada, o time venceu o clássico contra o Goiás por 2 a 0.

Histórico de confrontos entre Botafogo-SP x Vila Nova

O retrospecto entre as equipes é favorável ao Vila Nova. Ao todo, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com oito vitórias do time goiano, três dos paulistas e um empate.

Estatísticas

Botafogo-SP na Série B

  • 5 vitórias, 7 empates e 10 derrotas

  • 15 gols marcados

  • 31 gols sofridos

  • Artilheiro: Alexandre Jesus (4 gols)

Vila Nova na Série B

  • 10 vitórias, 3 empates e 9 derrotas

  • 22 gols marcados

  • 20 gols sofridos

  • Artilheiro: Gabriel Poveda (4 gols)

Prováveis escalações

BOTAFOGO-SP: Victor; Jeferson, Rafael Milhorim, Carlão e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley, Jonathan Cafu, Marquinho e Jefferson Nem; Léo Gamalho.

Técnico: Allan Aal.

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; João Vieira, Ralf, Vinícius Paiva, Dodô e Jean Mota; André Luís.

Técnico: Paulo César Turra.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Cardoso de Souza

  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Ficha técnica

  • Jogo: Botafogo-SP x Vila Nova

  • Campeonato: 23ª rodada da Série B

  • Data: 25 de agosto de 2025 (segunda-feira)

  • Horário: 19 horas (de Brasília)

  • Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

  • Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (Streaming)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Seleção masculina de basquete vira contra Bahamas e avança às quartas da Americup

Nos pênaltis, Santa Cruz bate Altos-PI e avança às quartas da Série D; veja confrontos da próxima fase

'Detalhes pequenos, técnicos, às vezes nos tiram possibilidades reais' admite Dorival Júnior

Lucas seguirá cronograma individualizado e desfalca São Paulo contra o Atlético-MG 

Botafogo-SP x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Amazonas: onde assistir, estatísticas e escalações do confronto pela Série B

Palmeiras x Sport pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Diniz admite má atuação do Vasco em derrota para o Corinthians

Santos abre negociação com zagueiro argentino que joga na Bélgica

'É com o DM': Matheus Bachi se esquiva sobre possível lesão de Neymar