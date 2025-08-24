Botafogo-PB vence Tombense e segue vivo na disputa pelo G8 da Série C

O Botafogo-PB venceu o Tombense por 1 a 0 neste domingo, pela 18ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Almeidão, em João Pessoa (PB). Silvinho marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Botafogo-PB segue vivo na disputa pela vaga na próxima fase da Série C. O Belo está na nona posição, com 23 pontos, apenas uma unidade atrás do Floresta-CE, oitavo colocado. A equipe precisa vencer na última rodada e torcer por um tropeço do time cearense ou do Ituano. O já rebaixado Tombense segue em 20º lugar, com 13.

Pela 19ª e última rodada da primeira fase da Série C, as duas equipes entram em campo neste sábado, às 17h (de Brasília). O Botafogo-PB visita o Anápolis no Jonas Duarte, enquanto o Tombense recebe o Guarani no Antônio Guimarães de Almeida.

FIMMMMMMM DE JOGOOOOOOOO NO ALMEIDÃOOOOO!!! O BELO VENCE O TOMBENSE POR 1 a 0 COM GOL DE SILVINHO!!! ? João Neto / Belo#BeloSAF #OrgulhoDeSerParaíba pic.twitter.com/ueC6XrLxfm ? Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) August 24, 2025

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo Botafogo-PB. Aos três minutos, Erick cruzou rasteiro para Denílson, que isolou, mesmo com o gol aberto. O Tombense teve apenas uma grande chance, aos 39, quando Pedro Oliveira aproveitou cruzamento de Júlio Henrique e cabeceou forte, mas parou em grande defesa de Michael.

Na etapa complementar, o Botafogo-PB continuou melhor. Aos dez minutos, Gabriel Honório arriscou de longe e o goleiro Matheus fez a defesa. Aos 31, o Belo abriu o placar. Após jogada individual, Riquelmo cruzou para Henrique Dourado, que ajeitou para finalização de Silvinho, sem chances para o arqueiro do Tombense. Depois do gol, os mandantes administraram a vantagem para garantir os três pontos.

