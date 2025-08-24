Topo

Botafogo joga em Caxias pela reabilitação e contra tabu antes de pegar Vasco na Copa do Brasil

24/08/2025 06h00

Em meio ao momento turbulento que vive na temporada, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Depois de perder para a LDU por 2 a 0 e ser eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, o clube carioca enfrenta neste domingo o Juventude pela 21ª rodada. O jogo vai acontecer no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 18h30.

O Botafogo quer vencer após sofrer duas derrotas consecutivas. Antes do revés para os equatorianos, perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, na última rodada do Brasileiro. Mesmo assim, ocupa a quinta posição, com 29 pontos, 14 atrás do líder Flamengo.

Por outro lado, o Juventude está invicto desde a estreia do técnico Thiago Carpini, somando um empate e duas vitórias, a última por 2 a 0 sobre o Vasco. Está em busca de deixar a zona de rebaixamento, sendo o 18° colocado, com 18 pontos, um atrás do próprio Vasco, primeiro clube fora do Z-4.

Além da reabilitação, o Botafogo está de olho nas quartas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o rival Vasco. O primeiro jogo será disputado na próxima quarta-feira, em São Januário.

Para não perder jogadores por desgaste físico, o técnico Davide Ancelotti pode fazer alterações em relação ao duelo contra a LDU. "Temos objetivos importantes: a Copa do Brasil, que o clube nunca ganhou, e ficar no G-4 do Brasileirão. Temos que trabalhar e melhorar para seguir em frente."

O zagueiro David Ricardo e o meia Álvaro Montoro devem ser novidades, respectivamente, nas vagas de Marçal e Matheus Martins. A comissão técnica também planeja um esquema mais ofensivo e o centroavante Arthur Cabral é cotado para começar jogando, enquanto o volante Allan, criticado pelo desempenho na Libertadores, ficaria no banco de reservas.

O atacante Jeffinho, que entrou bem na última partida, pode ganhar sua primeira oportunidade como titular sob o comando de Ancelotti. A tendência é que ele seja utilizado na vaga de Artur, que deve ser preservado.

Os zagueiros Kaio Pantaleão e Bastos, e o lateral-esquerdo Cuiabano, que se recuperam de lesão no músculo posterior da coxa direita, no joelho esquerdo e tornozelo esquerdo, respectivamente, são desfalques confirmados.

O Juventude entra em campo para manter uma invencibilidade de 31 partidas que ostenta contra clubes do Rio de Janeiro no seu estádio. No caso do Botafogo, a situação é mais desconfortável, já que não vence em Caxias do Sul desde 1996, quando superou o rival por 5 a 3 com gols dois gols de Bentinho, mais outros de Bruno Carvalho, Dejair e Túlio Maravilha.

Thiago Carpini valoriza o crescimento coletivo desde que assumiu o cargo. O ataque vem sendo um dos destaques, com seis gols nos últimos três jogos. "O mais importante da reação do Juventude é o compromisso e o comprometimento coletivo. Dentro disso, vamos ter os protagonistas, os destaques individuais, mas, para mim, o coletivo é o mais importante, independente de quem joga."

A tendência é que ele siga com a mesma escalação do último jogo. As dúvidas estão na lateral-esquerda, onde Marcelo Hermes e Alan Ruschel são opções, e no ataque, com Gabriel Veron e Batalla disputando uma vaga.

O zagueiro Marcos Paulo se recupera de um edema na coxa, mas pode ser opção. Os zagueiros Natã e Rodrigo Sam, o lateral-direito Ewerthon, o meia Lucas Fernandes e os atacantes Emerson Galego Giovanny e Gilberto seguem no departamento médico e estão vetados.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X BOTAFOGO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Wilker Ángel, Abner e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Luis Mandaca e Nenê; Batalla (Gabriel Veron) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Artur), Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

