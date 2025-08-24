Bidu recebe amarelo e vira desfalque do Corinthians para o Derby

Neste domingo, durante o confronto entre Corinthians e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Matheus Bidu recebeu seu terceiro cartão amarelo e virou desfalque para Dorival na próxima rodada, na qual o Timão enfrenta o Palmeiras.

O lance ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Rayan, atacante do Vasco, recebeu pela direita. Bidu, então, chegou atrasado ao tentar afastar a bola com um carrinho e acabou advertido pelo árbitro da partida.

O lateral foi um dos destaques da equipe paulista, uma vez que deu a assistência que resultou no gol de Maycon, responsável por abrir o placar aos 21 da etapa inicial.

Vale ressaltar que além de Bidu, Breno Bidon, Charles e Gui Negão se encontram pendurados, mas não receberam amarelo e, consequentemente, podem atuar no clássico.

O clássico ocorre no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, o Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.