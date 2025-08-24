Topo

Esporte

Santos terá ataque com Tiquinho e Barreal contra o Bahia; veja escalações

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Santos contra o Corinthians no Paulistão - Mauro Horita/Ag. Paulistão
Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Santos contra o Corinthians no Paulistão Imagem: Mauro Horita/Ag. Paulistão
do UOL

Colaboração para o UOL

24/08/2025 15h07

O Santos está escalado para o jogo contra o Bahia, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

O Peixe, comandado por Matheus Bacchi, vem a campo com: Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Escobar, Rincón, João Schimidt, Rollheiser, Bontempo, Tiquinho Soares, Barreal. Neymar, lesionado com edema na coxa, não deve atuar.

Relacionadas

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de sábado da 21ª rodada

Corinthians bate São Paulo com 'lei da ex' e fica perto de 9ª final seguida

Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni, atualmente no G-4, entra em campo com: Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Kayky, Willian José.

O Santos ocupa a 15ª colocação da tabela, com 21 pontos, e precisa somar fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Bahia aparece em 4º, com 33 pontos, na zona de classificação direta para a Libertadores.

As equipes têm compromissos importantes pela frente nesta semana: o Santos encara o Fluminense, em casa, no próximo domingo (31), às 16h, pelo Brasileirão. O Bahia volta a campo antes, na quinta-feira (28), às 19h, também contra o Fluminense, mas pela Copa do Brasil, no jogo de ida das quartas de final.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Com Brazão na mira, Ancelotti acompanha Bahia x Santos na véspera da convocação

COB comemora bicampeonato brasileiro nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025

Oficial! Popó enfrenta campeão do BBB Diego Alemão na luta principal do FMS 7

Onde vai passar São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras conversa com Andreas Pereira e se mantém otimista por desfecho positivo

Corinthians tem ataque da base e Garro no banco contra o Vasco; veja

Santos terá ataque com Tiquinho e Barreal contra o Bahia; veja escalações

Palmeiras finaliza preparação para duelo contra o Sport; veja provável escalação

Campeã com feito inédito em 2021, britânica Emma Raducanu volta a vencer uma partida no US Open

Com Garro no banco, Corinthians está escalado para pegar o Vasco; veja

Sem Neymar, Bachi faz mudanças no Santos para duelo com Bahia; veja escalações