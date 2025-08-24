Santos terá ataque com Tiquinho e Barreal contra o Bahia; veja escalações
O Santos está escalado para o jogo contra o Bahia, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
O Peixe, comandado por Matheus Bacchi, vem a campo com: Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Escobar, Rincón, João Schimidt, Rollheiser, Bontempo, Tiquinho Soares, Barreal. Neymar, lesionado com edema na coxa, não deve atuar.
Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni, atualmente no G-4, entra em campo com: Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Kayky, Willian José.
O Santos ocupa a 15ª colocação da tabela, com 21 pontos, e precisa somar fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Bahia aparece em 4º, com 33 pontos, na zona de classificação direta para a Libertadores.
As equipes têm compromissos importantes pela frente nesta semana: o Santos encara o Fluminense, em casa, no próximo domingo (31), às 16h, pelo Brasileirão. O Bahia volta a campo antes, na quinta-feira (28), às 19h, também contra o Fluminense, mas pela Copa do Brasil, no jogo de ida das quartas de final.