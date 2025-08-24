Bahia afunda Santos sob olhares de Ancelotti com golaço e show de veterano

Sob olhares de Carlo Ancelotti, o Bahia mostrou autoridade diante de um desnorteado Santos, superou os paulistas com tranquilidade por 2 a 0 na Fonte Nova e ampliou a invencibilidade na temporada para oito jogos. Luciano Juba e Lucho Rodríguez, em duas assistências do veterano Everton Ribeiro, balançaram as redes no duelo do Brasileirão.

Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni se manteve na caça aos líderes e chegou aos 36 pontos, isolada na 4ª posição — Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo estão no top 3.

O Santos, por outro lado, afundou na tabela e se manteve com 21 pontos. O time paulista foi treinado por Matheus Bachi e, ue a partir de agora será comandado por Juan Pablo Vojvoda,

Os times voltam ao gramado pelo Brasileirão no próximo domingo. O Bahia vai ao interior paulista enfrentar o Mirassol — dias depois de atuar pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Santos recebe o Fluminense.

Um encantado, um preocupado

Os holofotes não ficaram apenas dentro do campo. O motivo? Carlo Ancelotti e Juan Pablo Vojvoda estiveram nos camarotes da Fonte Nova. O técnico do Brasil e o novo comandante do Santos, no entanto, deixaram o estádio em Salvador com diferentes sensações.

Ancelotti viu de perto uma atuação de gala do experiente Everton Ribeiro e um golaço de Luciano Juba, atleta de uma posição que precisa de "dono" na seleção: a lateral esquerda — enquanto isso, Jean Lucas, outro nome observado, teve atuação mais discreta no entrosado time de Rogério Ceni. Lucho Rodríguez, uruguaio, também encheu os olhos do treinador italiano ao decretar o triunfo dos mandantes.

Vojvoda, por outro lado, acompanhou in loco um Santos desnorteado: treinado pelo auxiliar Matheus Bachi, o Peixe, que veio de goleada histórica na semana passada, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

Gols e destaques

Juba, avassalador, explode a Fonte Nova. O Bahia iniciou o jogo se lançando ao ataque e perdeu Ademir, por lesão muscular durante uma arrancada, antes dos dez minutos. A ausência, no entanto, não foi tão sentida assim: os mandantes abriram o placar em com Luciano Juba, que recebeu de Everton Ribeiro e acertou um chutaço de fora da área: 1 a 0.

Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba sobre o Santos em jogo do Brasileirão Imagem: Divulgação/EC Bahia via @therafao

Impotência ofensiva paulista trava o ritmo. O gol obrigou o Santos a tentar sair mais para o jogo... o problema é que, sem Neymar em campo, a lentidão imperou e fez gerar a primeira finalização da equipe só aos 36 minutos. Bontempo e Rollheiser até tentavam, mas encontravam poucas opções de passe. Pelo lado dos donos da casa, Cauly, substituto de Ademir, assustou Brazão após cruzamento de Kayky.

Maestro aparece de novo, e Lucho marca. Substituindo Willian José no intervalo, Lucho Rodríguez ampliou a vantagem baiana em um lance com novo toque de genialidade de Everton Ribeiro. O camisa 10 recebeu de Arias e deu lindo passe em infiltração para o uruguaio, que avançou com liberdade até a entrada da área e superou Brazão: 2 a 0.

Jogadores do Bahia celebram gol sobre o Santos em duelo do Brasileirão Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Santos reclama. O Peixe se irritou com a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein por uma suposta mão na bola de Mingo após cabeçada de Caballero. O juiz, no entanto, ouviu o VAR e optou por não checar o lance na cabine, dando continuidade ao duelo — e fazendo aumentar o som dos torcedores mandantes na Fonte Nova. O lance, aliás, foi o último de grande emoção até o apito final.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2x0 SANTOS

Data e horário: 24 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 21ª rodada do Brasileirão

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Ademir, Acevedo (BAH); Rollheiser (SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Luciano Juba (BAH), aos 11 min do 1º tempo; Lucho Rodríguez (BAH), aos 14 min do 2º tempo

BAHIA: Ronaldo; Arias, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Nestor); Kayky (Tiago), Ademir (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

SANTOS: Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Hyan), Rincón e Bontempo (Caballero); Barreal, Rollheiser e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Matheus Bachi