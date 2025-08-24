Bachi revela papo com Vojvoda e explica dois volantes em derrota do Santos

O Santos perdeu por 2 a 0 para o Bahia, neste domingo, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Responsável por dirigir o Peixe em Salvador, o interino Matheus Bachi destacou a concentração dos jogadores, especialmente após a semana turbulenta, mas lamentou a falta de produção ofensiva.

"A gente veio com uma proposta de jogo de agredir o rival, de pressionar alto e, depois, procurar manter um bloco médio, sabendo da qualidade do Bahia. Defensivamente fizemos um bom primeiro tempo e acabamos nos expondo em alguns momentos, especialmente no segundo tempo, quando fomos agredir para retomar a bola", disse.

"Tomamos um gol próximo aos 15 minutos depois de uma semana que foi complicada. Esses jogadores trabalharam muito bem durante a semana e tiveram a consciência e concentração de não sair do jogo. A gente se manteve no jogo, começamos a crescer ainda no primeiro tempo. Não fomos contundentes ofensivamente, não tivemos as situações que queremos. Mas fomos aplicados no jogo inteiro", completou.

O auxiliar ainda explicou a estratégia de escalar o Alvinegro Praiano com dois volantes. João Schmidt e Tomás Rincón foram titulares.

"A gente trabalhou nessa semana com uma estratégia de, quando tivesse a posse de bola, afundar e fazer um 3×1 com um dos dois (Rincón ou Schmidt). Os dois tem uma capacidade de bola longa e capacidade de abaixar e fazer terceiro zagueiro, acionando os laterais. Conseguimos acionar algumas vezes, mas nossos homens que eram para estar por dentro, acabavam vindo buscar a bola. É normal em uma equipe em retomada de confiança. No segundo tempo conseguimos fazer isso melhor. Tivemos situações e um pênalti que não foi marcado", analisou.

Bachi também revelou que conversou com Vojvoda, novo técnico do Santos, durante a semana. O argentino ainda não estreou, mas esteve na Fonte Nova neste domingo e foi ao vestiário conversar com o elenco.

"Recebi uma autonomia muito grande da diretoria para conduzir o trabalho junto com o Cesar Sampaio e toda comissão técnica. O Vojvoda sempre foi muito educado e solícito para entender o momento do elenco e as características. Para poder dar alguma ideia dele, sempre dando suporte para mim e comissão técnica para que a gente tivesse liberdade na tomada de decisões", contou.

"Foi uma interação muito respeitosa e breve com o Vojvoda (pós-jogo). Já se sente participando de um todo que está acontecendo e que juntos vamos sair dessa situação", completou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Leão, porém, ainda joga na rodada, contra o Flamengo, fora.

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando encara o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).