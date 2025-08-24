Topo

Bachi como técnico? Santos x Bahia não será 1ª vez de auxiliar à beira do gramado

24/08/2025 05h00

Neste domingo, contra o Bahia, o Santos terá Matheus Bachi no banco de reservas. O auxiliar comandará o clube, que ainda não terá o recém-contratado Vojvoda. Mas essa não será a primeira do filho de Tite como interino.

Ele substituiu o pai duas vezes no Flamengo, ambas em 2024. A sua estreia foi em 16 de junho. Na ocasião, Tite estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, Bachi foi o responsável por liderar o time no empate de 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Já no dia 25 de agosto, voltou a estar no banco de reservas, desta vez por conta de um problema de saúde de Tite. No Maracanã, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 24ª rodada.

O curioso é que nos dois casos Bachi contou com a ajuda de Cleber Xavier, que também era auxiliar no Rubro-Negro.

Cleber Xavier foi demitido do Santos há uma semana, após a derrota de 6 a 0 para o Vasco. Mesmo assim, Bachi seguiu na comissão técnica, assim como César Sampaio, outro que trabalhou com o interino no Rio de Janeiro.

Agora, portanto, Matheus Bachi espera seguir invicto no banco de reservas. O desafio, porém, não promete ser fácil, já que o Peixe vive fase conturbada.

O Alvinegro Praiano está na 15ª posição do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Bahia está em quarto, com 33.

A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16 horas (de Brasília).

