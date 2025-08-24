Avai x Amazonas: onde assistir, estatísticas e escalações do confronto pela Série B

O Avaí e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília) pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá na Ressacada, em Florianópolis,

Onde assistir:

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming)

Como chega o Avaí?

O Avaí é o atual oitavo colocado na tabela, com 33 pontos em 22 jogos, acumulando oito vitórias, nove empates e cinco derrotas. Seu último jogo na Série B foi contra o Operário-PR, que terminou em 0 a 0 no Estádio Germano Krüger.

Como chega o Amazonas?

Em último lugar na tabela, o Amazonas tem 21 pontos conquistados em quatro vitórias e nove empates. A equipe não vence uma partida desde julho, quando jogou contra o Botafogo-SP e fez 3 a 0. também soma nove derrotas, uma a menos que Volta-Redonda e Botafogo-SP, companheiros na zona de rebaixamento.

O técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o artilheiro Kevin Ramírez, que foi suspenso no último jogo contra o América-MG após receber o terceiro cartão amarelo.

Histórico de confronto

Nos três jogos disputados há um equilíbrio entre as equipes, com uma vitória para cada lado e um empate por 1 a 1, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro.



Veja o histórico do confronto:



30/06/2024: Avaí 1 x 1 Amazonas (Série B)



18/10/2024: Avaí 1 x 2 Amazonas (Série B)



30/06/2024: Avaí 2 x 0 Amazonas (Série B)

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Douglas Teixeira; João Vitor, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber.

Técnico: Jair Ventura

Amazonas: João Lopes, Castrillón, Alvariño, Diego Borges, Fabiano, Guilherme Xavier, Erick Varão, Rafael Tavares, Luan Silva, Ramírez, Henrique Almeida.

Técnico: Márcio Zanardi

ARBITRAGEM

A árbitra da partida será Edina Alves Batista, com Fabrini Bevilaqua Costa e Evandro de Melo Lima como assistentes. Jose Claudio Rocha Filho estará no comando do VAR.

INGRESSOS

Os preços dos ingressos variam de R$ 10 a R$ 150. A venda está sendo feita de forma exclusiva em uma plataforma online ligada ao Leão.

Próximo jogo Avaí

Avaí x América Mineiro | Série B



Data e horário: 02 de setembro, às 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Independência, em Minas Gerais

Próximo jogo Amazonas

Amazonas x Atlético Goianiense| Série B



Data e horário: 31 de agosto, às 16h (de Brasília)



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiás

FICHA TÉCNICA



AVAÍ X AMAZONAS

Local: Ressecada



Data: 25 de agosto de 2025 (sexta-feira)



Horário: 21h30 horas (de Brasília)



Árbitra: Edina Alves Batista