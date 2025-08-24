Após derrota na ida, Kaká mira virada do São Paulo sobre o Corinthians: "Ainda temos 90 minutos"

Neste domingo, o São Paulo perdeu para o Corinthians, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino, por 2 a 0, na Arena Mercado Livre Pacaembu. A zagueira Kaká falou sobre as chances do Tricolor no jogo de volta.

"Com certeza. A gente sabe que tem capacidade para reverter o jogo. A gente sabia que seria um jogo difícil. Vamos continuar trabalhando e ainda temos 90 minutos", disse Kaká em entrevista à TV Globo.

Com a desvantagem, o São Paulo vai precisar vencer por três gols de vantagem para garantir vaga na final do Campeonato Brasileiro feminino. Por outro lado, o Corinthians pode perder por até um de diferença e avançar à decisão.

Uma vitória do Tricolor por dois de vantagem leva o confronto para os pênaltis.

A partida de volta entre São Paulo e Corinthians acontece no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília). O local do jogo ainda não foi definido.

Neste domingo, Jaqueline e Dayana Rodríguez marcaram os gols da vitória do Timão.