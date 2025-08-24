Topo

Amanda Gutierrez fala em "vacilo" do Palmeiras na derrota para o Cruzeiro na semifinal do Brasileirão feminino

24/08/2025 13h44

Neste domingo, o Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Andressinha abriu o placar para as Palestrinas no primeiro tempo, mas a equipe caiu de rendimento na etapa final e viu as Cabulosas virarem o jogo, fazendo três gols em dez minutos.

Artilheira do Brasileirão, com 16 gols, Amanda Gutierrez reconheceu a queda de intensidade do time no segundo tempo e disse que o time precisava ficar atento para o próximo jogo.

"A gente vacilou. Entramos abaixo do que no primeiro tempo. Elas também têm uma grande equipe. Acho que foi mais falha da equipe de entrar desligada no segundo tempo. Precisamos dar uma atenção nisso no próximo jogo", comentou.

Para avançar à final, o Palmeiras precisará vencer o jogo de volta, no próximo domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte, por três gols de diferença. Caso as Palestrinas vençam por dois gols, a decisão da vaga irá para os pênaltis.

Em 2024, as Palestrinas eliminaram o Cruzeiro nas quartas de final do Brasileirão Feminino. Na semifinal, pararam diante do Corinthians, terminando com a quarta colocação. Já as Cabulosas ficaram na quinta posição.

