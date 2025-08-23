WSL Finals: Sul-africano é o mais velho e já teve polêmica com brasileiros
Aos 37 anos, Jordy Smith é um dos veteranos mais respeitados do Circuito Mundial de Surfe e chega ao WSL Finals de 2025, em Fiji, como vice-líder do ranking, pronto para disputar o título.
Natural de Durban, o sul-africano vive uma das melhores fases de sua carreira, com duas vitórias em 2025 - El Salvador e Margaret River - algo inédito em sua trajetória. Sua última conquista havia sido em 2017.
Potência como marca registrada
Com 1,90 m de altura, Jordy é um dos surfistas mais altos da história do tour. Seu biotipo, que poderia ser um obstáculo, tornou-se uma arma: a envergadura e força do sul-africano aumentam a potência das manobras de borda, seu ponto forte desde os primeiros anos na elite.
Sua trajetória meteórica inclui título mundial júnior em 2006, vitória na divisão de acesso em 2007 e prêmio de estreante do ano no Mundial de 2008.
Desde então, se manteve entre os principais nomes do circuito, mesmo lidando com lesões ao longo da carreira.
Rivalidade com Brasil
Além da experiência e do desempenho, Jordy chega ao Finals com lembranças de uma polêmica com brasileiros.
Em 2023, no episódio da série How Surfers Get Paid, da revista australiana Stab, o sul-africano falou sobre o estilo de surfe de Italo Ferreira e Gabriel Medina
"Ele [Italo] é um bom surfista, acrobático, mas não tem nada a ver com o que gosto de ver no surfe. Não pagaria um centavo a ele", disse. Vale lembrar que a série era sobre pagamentos aos surfistas.
Sobre Medina, completou: "Acho ele tão bom, tão consistente, mas para mim existe um elemento de estilo que tem que estar lá. As longas curvas... é com isso que me identifico. Nunca vi o Gabriel fazer."
As declarações repercutiram, e Italo, na época, respondeu com provocação nas redes sociais:
Também Jordy, tu só toma pau da gente. Vai gostar como?
Italo Ferreira em 2023
A troca de farpas lembra que a rivalidade pode ter um novo capítulo no WSL Finals, já que Italo chega como quinto colocado e pode cruzar com Jordy antes da grande decisão.
WSL FINALS 2025
Local: Cloudbreak, Fiji
Janela de competição: 27 de agosto a 4 de setembro
Onde assistir: SporTV e no site/app oficial da WSL