WSL Finals: Sul-africano é o mais velho e já teve polêmica com brasileiros

Aos 37 anos, Jordy Smith é um dos veteranos mais respeitados do Circuito Mundial de Surfe e chega ao WSL Finals de 2025, em Fiji, como vice-líder do ranking, pronto para disputar o título.

Natural de Durban, o sul-africano vive uma das melhores fases de sua carreira, com duas vitórias em 2025 - El Salvador e Margaret River - algo inédito em sua trajetória. Sua última conquista havia sido em 2017.

Potência como marca registrada

Com 1,90 m de altura, Jordy é um dos surfistas mais altos da história do tour. Seu biotipo, que poderia ser um obstáculo, tornou-se uma arma: a envergadura e força do sul-africano aumentam a potência das manobras de borda, seu ponto forte desde os primeiros anos na elite.

Sua trajetória meteórica inclui título mundial júnior em 2006, vitória na divisão de acesso em 2007 e prêmio de estreante do ano no Mundial de 2008.

Jordy Smith pega tubo em Abu Dhabi Imagem: Thiago Diz/WSL

Desde então, se manteve entre os principais nomes do circuito, mesmo lidando com lesões ao longo da carreira.

Rivalidade com Brasil

Além da experiência e do desempenho, Jordy chega ao Finals com lembranças de uma polêmica com brasileiros.

Em 2023, no episódio da série How Surfers Get Paid, da revista australiana Stab, o sul-africano falou sobre o estilo de surfe de Italo Ferreira e Gabriel Medina

"Ele [Italo] é um bom surfista, acrobático, mas não tem nada a ver com o que gosto de ver no surfe. Não pagaria um centavo a ele", disse. Vale lembrar que a série era sobre pagamentos aos surfistas.

Jordy Smith é o mais experiente do CT Imagem: Matt Dunbar/World Surf League via Getty Images

Sobre Medina, completou: "Acho ele tão bom, tão consistente, mas para mim existe um elemento de estilo que tem que estar lá. As longas curvas... é com isso que me identifico. Nunca vi o Gabriel fazer."

As declarações repercutiram, e Italo, na época, respondeu com provocação nas redes sociais:

Também Jordy, tu só toma pau da gente. Vai gostar como?

Italo Ferreira em 2023

A troca de farpas lembra que a rivalidade pode ter um novo capítulo no WSL Finals, já que Italo chega como quinto colocado e pode cruzar com Jordy antes da grande decisão.

WSL FINALS 2025

Local: Cloudbreak, Fiji

Janela de competição: 27 de agosto a 4 de setembro

Onde assistir: SporTV e no site/app oficial da WSL