Vojvoda desembarca no Brasil e vê Santos como 'maior desafio' da carreira

Novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda desembarcou no Brasil neste sábado. Ainda no Aeroporto de Guarulhos, o argentino ressaltou a importância do desafio de dirigir o Peixe.

"É o maior desafio. Muito importante para mim. É um desafio treinar no futebol brasileiro, um futebol de alto nível. Dentro desse futebol, está o Santos, um time mundialmente reconhecido. Venho recebendo muitas mensagens de parabéns. É um orgulho para mim e minha família", disse à Trivela.

O treinador ainda comentou o que o levou a aceitar a oferta do Alvinegro Praiano depois da demissão no Fortaleza.

"A ideia era descansar um mês, mas nesse período surgiu a proposta do Santos. Passamos dois ou três dias conversando e eu analisei a situação. O Santos já havia me procurado em outra uma oportunidade, mas, na ocasião, eu tinha contrato em vigência. Desta vez estava com liberdade para tomar decisões e essa liberdade me deu essa bonita possibilidade de poder estar à frente de um time como o Santos", finalizou.

Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Peixe após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Vojvioda ainda não comanda a equipe contra o Bahia, no compromisso deste domingo. O interino Matheus Bachi ficará na beira do gramado. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A estreia de Vojvoda, portanto, deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (31), às 16h, também pelo Brasileirão.