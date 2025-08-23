Veja números de Maílton, lateral direito acertado com o São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Maílton, de 27 anos, que estava emprestado à Chapecoense pelo Metalist, da Ucrânia. O jogador desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2027 com o Tricolor. Para viabilizar o negócio, a diretoria são-paulina perdoou a dívida que o clube ucraniano tinha pela compra do atacante Paulinho Bóia, em 2021.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Maílton rodou por diversos clubes do futebol brasileiro antes de se destacar pela Chapecoense na Série B. Em 2024 e 2025, foi um dos principais jogadores do time catarinense, somando seis gols e cinco assistências em 20 rodadas da atual edição do torneio nacional. No total, pelo clube, foram 76 jogos, nove gols e 12 passes para gol.

Ao longo da carreira, o lateral soma 179 partidas, com 17 gols e 20 assistências, defendendo equipes como Operário Ferroviário (29 jogos, 4 gols e 2 assistências), Ponte Preta (28 jogos, 3 gols e 2 assistências), Atlético-MG (11 jogos, 1 gol e 2 assistências), além de passagens por Santa Cruz, Coritiba, Mirassol e o próprio Metalist.

Em entrevista ao Arquibancada Tricolor, Maílton celebrou a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo. "É inexplicável, a ficha ainda não caiu. A partir do momento em que eu fizer os exames e assinar o contrato, vai cair um pouco da ficha. Mas não tem como descrever ainda. Estou muito feliz e empolgado, e se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse o jogador.

Domingo é em casa mais uma vez! 💪🏟️



O Tricolor recebe o Atlético-MG, às 20h30, pelo Brasileirão. Vem pro MorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ



VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/cvbjJkfokd -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 22, 2025

A chegada de Maílton reforça um setor carente do elenco são-paulino, que atualmente conta apenas com o português Cédric Soares, titular da posição, e o jovem Maik, de 20 anos.

O novo reforço chega adaptado a atuar como ala em um esquema com três zagueiros, modelo já utilizado tanto na Chapecoense quanto por Hernán Crespo, o que pode facilitar sua adaptação imediata.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Atlético-MG pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há sete partidas, o Tricolor ocupa a 7ª colocação com 29 pontos e busca uma vaga no G6 da competição.