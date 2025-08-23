Topo

Vasco x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

23/08/2025 20h00

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 21ª rodada da competição nacional.

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo?

  • TV: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Corinthians para o confronto

O Corinthians passa por um momento complicado no Campeonato Brasileiro. O Timão não sabe o que é vencer há seis rodadas na competição nacional, com três empates e três derrotas - duas delas, inclusive, consecutivas.

Nas últimas duas rodadas, o Corinthians perdeu para o Juventude, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Em seguida, foi derrotado pelo Bahia, pelo mesmo placar, em plena Neo Química Arena. O Alvinegro Paulista, assim, está perto da zona de rebaixamento e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco, por sua vez, conquistou uma grande vitória na última rodada do Brasileiro e goleou o Santos, no Morumbis, por 6 a 0. O Cruzmaltino, contudo, não conseguiu embalar, pois perdeu para o Juventude no meio de semana, em jogo atrasado da 14ª rodada.

Nas últimas cinco rodadas do torneio, a equipe carioca amargou duas derrotas, dois empates e teve somente uma vitória. O Vasco também está brigando contra o rebaixamento - figura na 16ª posição, com 19 pontos, mesma pontuação do Vitória.

Histórico do confronto entre Vasco e Corinthians

No histórico geral do confronto, após 106 partidas disputadas, o Corinthians aparece com amplo domínio sobre o Vasco. De acordo com dados da plataforma Ogol, o Timão soma 48 vitórias contra 25 triunfos do Cruzmaltino. O duelo ainda acumula 33 empates.

Para além disso, o Corinthians também saiu vitorioso nos recortes mais recentes. Nos últimos dez encontros entre as equipes, por exemplo, o Alvinegro paulista somou sete vitórias, além de dois empates, contra apenas um triunfo do Vasco.

O último confronto entre Corinthians e Vasco, inclusive, terminou com vitória alvinegra. Em Itaquera, o Timão não deu chance para o time carioca e ganhou por 3 a 0 no primeiro turno do Brasileiro, graças a gols de Yuri Alberto, Memphis e João Victor (contra).

Estatísticas

Tanto Corinthians como Vasco não fazem um bom Brasileirão, mas seguem vivos e estão nas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão terá pela frente o Athletico-PR e decidirá em casa, enquanto o Cruzmaltino enfrentará o Botafogo, mas fará o segundo jogo fora de casa.

Já no Campeonato Brasileiro, a situação é diferente. Após 20 rodadas, a equipe alvinegra acumula apenas cinco vitórias, com sete empates e oito derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 36,6%. Do outro lado, o Vasco também está longe de se encontrar em boa situação. O time carioca tem cinco triunfos, quatro empates e dez derrotas em 19 jogos, somando 33,3% de aproveitamento.

Corinthians na temporada

  • 50 jogos, 24 vitórias, 14 empates e 12 derrotas

  • 60 gols marcados

  • 50 gols sofridos

  • Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Vasco na temporada

  • 46 jogos, 14 vitórias, 15 empates  17 derrotas

  • 59 gols marcados

  • 54 gols sofridos

  • Artilheiro: Vegetti, com 22 gols

Prováveis escalações

O Corinthians conta com uma extensa lista de desfalques para a partida. Yuri Alberto e Hugo (hérnia inguinal), Memphis Depay (lesão muscular na coxa), Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirugia na mão) serão baixas certas para o confronto.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior terá os retornos do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero. O trio cumpriu suspensão na última rodada. Assim, a tendência é que o treinador siga apostando nos jovens da base, e terá que fazer mudanças no meio-campo.

O Vasco, por sua vez, não deve ter à disposição os lesionados Matheus Carvalho e Adson. Por outro lado, deve poder voltar a contar com Jair, que cumpriu suspensão na partida contra o Juventude, e com Paulo Henrique, que não ficou nem no banco na última quarta-feira.

Provável escalação do Corinthians

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon (Charles) e Garro; Gui Negão e Talles Magno (Romero).

Técnico: Dorival Júnior

  • Desfalques: Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrillo, Hugo e José Martínez (lesionados)

  • Pendurados: Charles, Gui Negão, Breno Bidon, Yuri Alberto, Matheus Bidu e Dorival Júnior

Provável escalação do Vasco

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Nuno Moreira, Coutinho e Rayan; Vegetti.

Técnico: Fernando Diniz

  • Desfalques: Matheus Carvalho e Adson (DM)

  • Pendurados: Hugo Moura e Paulinho

Arbitragem de Vasco x Corinthians

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Próximo jogos do Corinthians

  • Athletico-PR x Corinthians (ida das quartas de final da Copa do Brasil)

  • Data e horário: 27/08 (quarta-feira), às 21h30

  • Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • Corinthians x Palmeiras (22ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 31/08 (domingo), às 18h30

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximos jogos do Vasco

  • Vasco x Botafogo (ida das quartas de final da Copa do Brasil)

  • Data e horário: 27/08 (quarta-feira), às 21h30

  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • Sport x Vasco (22ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 31/08 (domingo), às 20h30

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS

Data: 24 de agosto de 2025, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

