Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir
Red Bull Bragantino e Fluminense medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Bragantino vive uma fase ruim no Brasileirão, com sete derrotas seguidas. Na rodada anterior, o Massa Bruta foi superado pelo Ceará por 1 a 0.
O Fluminense tenta embalar no nacional. No jogo mais recente pela competição, o Tricolor venceu o Fortaleza por 2 a 1.
Red Bull Bragantino x Fluminense -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)