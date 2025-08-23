Topo

Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir

Canobbio comemora gol marcado pelo Fluminense Imagem: Lucas Merçon / Fluminense
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 14h30

Red Bull Bragantino e Fluminense medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Bragantino vive uma fase ruim no Brasileirão, com sete derrotas seguidas. Na rodada anterior, o Massa Bruta foi superado pelo Ceará por 1 a 0.

O Fluminense tenta embalar no nacional. No jogo mais recente pela competição, o Tricolor venceu o Fortaleza por 2 a 1.

Red Bull Bragantino x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

