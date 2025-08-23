Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Manchester City x Tottenham pelo Inglês: veja onde assistir

Richarlison comemora gol em vitória do Tottenham contra o Burnely - Ben STANSALL / AFP
Richarlison comemora gol em vitória do Tottenham contra o Burnely Imagem: Ben STANSALL / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 07h00

Manchester City e Tottenham se enfrentam hoje, às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Estreante se redime após falha, PSG bate Tottenham nos pênaltis e é campeão

Richarlison comemora volta à seleção, mas admite que foi mal: 'Sei o peso'

Jornal: Ex-lateral da Premier League é condenado por tráfico de drogas

O City estreou com vitória e quer vencer mais uma. O time de Pep Guardiola goleou o Wolverhampton por 4 a 0.

Do outro lado, o Tottenham também teve uma estreia positiva na Premier League. Com direito a dois gols do brasileiro Richarlison, a equipe londrina superou o Burnley por 3 a 0.

Manchester City x Tottenham -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Pressionado após eliminação, Internacional encara Cruzeiro que mira o topo da tabela

Veja números de Maílton, lateral direito acertado com o São Paulo

Baliza a zero: Palmeiras atinge marca que não alcançava desde maio

Transmissão ao vivo de Manchester City x Tottenham pelo Inglês: veja onde assistir

Fluminense 'roda o time' diante do Red Bull Bragantino de olho na Copa do Brasil

Grêmio enfrenta Ceará em busca da segunda vitória seguida e reação no Brasileirão

Abel abre mão de opções no banco para fortalecer processos no sub-20

Fuga do Z4 e evolução defensiva: as missões de Vojvoda no Santos

Desfalcado, Corinthians encara sequência de 'decisões' por virada de chave

André Silva e Luciano dividem estatísticas ofensivas pelo São Paulo

Michel Pereira é nocauteado no UFC Xangai e anota a 3ª derrota seguida