Transmissão ao vivo de Manchester City x Tottenham pelo Inglês: veja onde assistir
Manchester City e Tottenham se enfrentam hoje, às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O City estreou com vitória e quer vencer mais uma. O time de Pep Guardiola goleou o Wolverhampton por 4 a 0.
Do outro lado, o Tottenham também teve uma estreia positiva na Premier League. Com direito a dois gols do brasileiro Richarlison, a equipe londrina superou o Burnley por 3 a 0.
Manchester City x Tottenham -- Campeonato Inglês
- Data e hora: 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)