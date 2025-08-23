Transmissão ao vivo de Levante x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir
Levante e Barcelona se enfrentam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Ciutat de Valencia, em Valência, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Atual campeão, o Barcelona tenta somar a segunda vitória. Na estreia, o time catalão venceu o Mallorca por 3 a 0, com direito a gol do brasileiro Raphinha.
O Levante, por sua vez, busca reagir diante de sua torcida. A equipe estreou com derrota para o Alavés por 2 a 1 e agora tenta conquistar os primeiros pontos em La Liga.
Levante x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Ciutat de Valencia, em Valência (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)