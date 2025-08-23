Topo

Transmissão ao vivo de Grêmio x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mano Menezes comanda o Grêmio Imagem: Andres LARROVERE / AFP
23/08/2025 19h30

Grêmio e Ceará medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Grêmio conseguiu dar uma resposta após duas derrotas seguidas. O Tricolor teve boa atuação fora de casa e superou o Atlético-MG por 3 a 1 na rodada anterior.

O Ceará também venceu seu último compromisso no nacional. Atuando em casa, o Vozão bateu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0.

Grêmio x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

