Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Goiás x América-MG pela Série B: veja onde assistir

Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha - Divulgação/Goiás
Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha Imagem: Divulgação/Goiás
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 16h30

Goiás e América-MG entram em campo hoje, às 18h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Comissão do fair play tenta captar realidade dos clubes e 'sem filtros'

Brasileirão: assista a todos os gols dos jogos da 20ª rodada

Hulk reclama de expulsões e atitude do árbitro: 'mostra o ego'

O Goiás segue na cola do líder Coritiba, mas vem de derrota. O Esmeraldino foi superado por 2 a 0 no clássico contra o Vila Nova na rodada passada.

Já o América-MG soma três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Perto da zona do rebaixamento, o Coelho empatou com o Amazonas em 2 a 2 na rodada passada.

Goiás x América-MG -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 18h (de Brasília)
  • Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Fla busca empate heroico, vence Barça nos pênaltis e fatura Mundial sub-20

Barcelona leva susto, mas vira nos acréscimos contra o Levante pelo Espanhol

Após levar 2 a 0, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha

Freytes lamenta gols no início na derrota do Fluminense

Coritiba e Remo ficam no empate na Série B com arbitragem polêmica

Coritiba fica no empate sem gols com o Remo em casa e pode perder a liderança da Série B

Inter de Limeira segura empate com Rio Branco-ES e avança às quartas da Série D

Red Bull Bragantino acaba com má fase e vence o Fluminense

Red Bull Bragantino tem início arrasador, supera o Fluminense e encerra jejum no Brasileirão

Seleção masculina de basquete erra muito, mas ganha do Uruguai na largada da Americup

Lyon bate Metz e vence 2ª seguida no Francês