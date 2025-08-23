Transmissão ao vivo de Goiás x América-MG pela Série B: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Goiás e América-MG entram em campo hoje, às 18h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás segue na cola do líder Coritiba, mas vem de derrota. O Esmeraldino foi superado por 2 a 0 no clássico contra o Vila Nova na rodada passada.

Já o América-MG soma três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Perto da zona do rebaixamento, o Coelho empatou com o Amazonas em 2 a 2 na rodada passada.

