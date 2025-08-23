Transmissão ao vivo de Flamengo x Barcelona pelo Mundial sub-20: veja onde assistir
Flamengo e Barcelona se enfrentam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela final do Mundial sub-20.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e sportv (TV por assinatura).
Os clubes chegam a este duelo após conquistarem os principais torneios juvenis de suas regiões. A Conmebol Libertadores Sub-20 e a Uefa Youth League.
Cariocas defendem o titulo da Copa Intercontinental. O Flamengo busca manter o caneco conquistado na edição anterior, quando venceu o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1.
A equipe era dirigida por Filipe Luís e contou com o Maracanã como palco da decisão. Agora, os garotos são comandados pelo técnico Bruno Pivetti.
Flamengo x Barcelona -- Mundial Sub-20
- Data e hora: 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo (TV aberta) e sportv (TV por assinatura)