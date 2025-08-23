Topo

Transmissão ao vivo de Flamengo x Barcelona pelo Mundial sub-20: veja onde assistir

Maracanã recebe a final do Mundial sub-20 Imagem: Alexandre Araújo / UOL
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 15h00

Flamengo e Barcelona se enfrentam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela final do Mundial sub-20.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e sportv (TV por assinatura).

Os clubes chegam a este duelo após conquistarem os principais torneios juvenis de suas regiões. A Conmebol Libertadores Sub-20 e a Uefa Youth League.

Cariocas defendem o titulo da Copa Intercontinental. O Flamengo busca manter o caneco conquistado na edição anterior, quando venceu o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1.

A equipe era dirigida por Filipe Luís e contou com o Maracanã como palco da decisão. Agora, os garotos são comandados pelo técnico Bruno Pivetti.

Flamengo x Barcelona -- Mundial Sub-20

  • Data e hora: 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta) e sportv (TV por assinatura)

