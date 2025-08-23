Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Leonardo Jardim comanda o Cruzeiro - Gilson Lobo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 17h00

Cruzeiro e Internacional medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro tenta retomar o embalo. A equipe de Leonardo Jardim vem duas rodadas sem vitória, incluindo o empate em 1 a 1 com o Mirassol, e precisa reagir para seguir na disputa pela liderança.

Inter busca resposta após queda na Libertadores. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e ser eliminado pelo mesmo rival no mata-mata, o Colorado tenta uma sequência positiva no nacional.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

