Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir
Cruzeiro e Internacional medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Cruzeiro tenta retomar o embalo. A equipe de Leonardo Jardim vem duas rodadas sem vitória, incluindo o empate em 1 a 1 com o Mirassol, e precisa reagir para seguir na disputa pela liderança.
Inter busca resposta após queda na Libertadores. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e ser eliminado pelo mesmo rival no mata-mata, o Colorado tenta uma sequência positiva no nacional.
Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
