Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e Internacional medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro tenta retomar o embalo. A equipe de Leonardo Jardim vem duas rodadas sem vitória, incluindo o empate em 1 a 1 com o Mirassol, e precisa reagir para seguir na disputa pela liderança.

Inter busca resposta após queda na Libertadores. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e ser eliminado pelo mesmo rival no mata-mata, o Colorado tenta uma sequência positiva no nacional.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

23 de agosto, às 18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

