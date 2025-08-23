Topo

Transmissão ao vivo de Coritiba x Remo pela Série B: veja onde assistir

Josué, meio-campista do Coritiba em jogo na Série B Imagem: JP Pacheco / Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 14h30

Coritiba e Remo entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Rede TV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma)

Líder da Série B, o Coritiba vem de vitória na rodada passada. O Coxa visitou e venceu o Novorizontino por 2 a 1.

O Remo está uma posição abaixo do G4 e quer a vitória para entrar de vez na briga pelo acesso. A equipe paraense vem de um empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP.

Coritiba x Remo -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Rede TV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)

