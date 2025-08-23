Sub15 e sub-17 do São Paulo vencem em estreia na 3ª fase do Paulistão
O São Paulo estreou na terceira fase do Campeonato Paulista com vitória em duas categorias neste sábado, no CFA Laudo Natel, em Cotia. O sub-15 goleou o Votuporanguense por 11 a 0, graças aos gols de João Arthur (3), Bruno, João Lucas, Miranda, Carlos, Mendes (2), Coppede e Arthur. Já o sub-17 saiu de campo com o triunfo sobre o mesmo adversário por 3 a 2, com gols de João Bispo, Renan e Miguel Félix.
O sub-15 não tomou conhecimento do Votuporanguense e só no primeiro tempo foi às redes cinco vezes. O destaque foi João Arthur, que anotou um hat-trick (três gols) antes do intervalo. Já na etapa complementar o Tricolor não baixou o ritmo, marcando mais seis gols.
O sub-17, por sua vez, teve uma missão mais difícil contra o Votuporanguense. Logo aos nove minutos o São Paulo abriu o placar com João Bispo, mas o adversário empatou pouco depois. Renan desempatou aos 20 e Miguel Félix ampliou para o Tricolor aos 34. Mas, no segundo tempo, o time do interior voltou a reagir, diminuindo a diferença no marcador, mas foi só.
O sub-15 volta a entrar em campo no dia 30 de agosto, próximo sábado, contra o Mirassol, às 9h (de Brasília), no estádio Manoel Francisco Ferreira, em São Paulo. Já o sub-17 entra em cação na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro da categoria.