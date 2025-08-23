Topo

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras goleiam na estreia da 3ª fase do Paulista

23/08/2025 15h27

Os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras entraram em campo na manhã deste sábado, pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista das categorias. Ambas as equipes venceram os adversários de goleada.

Os mais novos derrotaram o Monte Azul por 5 a 0, com gols de Caio Matheus (2), Gabriel Bueno e Anderson (2), no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul.

Já a categoria mais velha do Palmeiras venceu o Itaquaquecetuba por 4 a 0, com gols de Samuel Celestino, Lucas Gabriel (2) e Bernardo, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.


O sub-15 alcançou a 15ª vitória em 17 jogos no Estadual, com 56 gols marcados e sete sofridos. A equipe volta a campo pela competição no próximo sábado, contra o Grêmio Prudente, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2.

O sub-17 do Palmeiras, por sua vez, soma 16 vitórias e um empate no torneio, com 76 gols marcados e seis sofridos. Pelo Paulista, o time terá o mesmo adversário também no sábado. Antes, contudo, encara o Bahia, na terça-feira (26), às 14h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

