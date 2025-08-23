St Pauli busca empate com Borussia Dortmund na primeira rodada do Campeonato Alemão
Pela primeira rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund ficou no empate por 3 a 3 com o St. Pauli, neste sábado, no Estádio Millerntor, em Hamburgo. Serhou Guirassy, Waldemar Anton e Julian Brandt marcaram para os visitantes, enquanto Andreas Hountondji, Danel Sinani e Eric Smith balançaram as redes para os donos da casa.
Pela próxima rodada da Bundesliga, o Borussia enfrentará o Union Berlin, no dia 31, às 12:30 (de Brasília), e o ST. Pauli jogará contra o HSC, no dia 29, às 15h30.
Os gols
O Borussia abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Guirassy aproveitou cruzamento longo da esquerda e cabeceou para o gol. Pouco depois, aos 37, Dortmund teve pênalti marcado a favor depois de uma falta em cima de Karim Adeyemi. Foi Guirassy que cobrou, mas a bola parou na defesa do goleiro.
No segundo tempo, logo aos cinco minutos, o St. Pauli empatou após roubo de bola no ataque: Danel Sinani cruzou na área e Hountondji completou de cabeça. O Borussia só voltou a ficar na frente aos 22, com Anton finalizando de perna direita após assistência de Felix Nmecha.
Aos 30, Julian Brandt recebeu lançamento longo de Pascal Grob, ficou cara a cara com o goleiro e ampliou para 3 a 1 para o Borussia.
O empate veio aos 39, com pênalti confirmado pelo VAR após falta de Mané, que foi expulso no lance por derrubar Ceesay na área. Sinani converteu e diminuiu a desvantagem. Cinco minutos depois, o capitão Eric Smith acertou chute cruzado para definir o placar de 3 a 3.