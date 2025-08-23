Topo

Esporte

St Pauli busca empate com Borussia Dortmund na primeira rodada do Campeonato Alemão

23/08/2025 15h47

Pela primeira rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund ficou no empate por 3 a 3 com o St. Pauli, neste sábado, no Estádio Millerntor, em Hamburgo. Serhou Guirassy, Waldemar Anton e Julian Brandt marcaram para os visitantes, enquanto Andreas Hountondji, Danel Sinani e Eric Smith balançaram as redes para os donos da casa.

Pela próxima rodada da Bundesliga, o Borussia enfrentará o Union Berlin, no dia 31, às 12:30 (de Brasília), e o ST. Pauli jogará contra o HSC, no dia 29, às 15h30.

Os gols

O Borussia abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Guirassy aproveitou cruzamento longo da esquerda e cabeceou para o gol. Pouco depois, aos 37, Dortmund teve pênalti marcado a favor depois de uma falta em cima de Karim Adeyemi. Foi Guirassy que cobrou, mas a bola parou na defesa do goleiro.

No segundo tempo, logo aos cinco minutos, o St. Pauli empatou após roubo de bola no ataque: Danel Sinani cruzou na área e Hountondji completou de cabeça. O Borussia só voltou a ficar na frente aos 22, com Anton finalizando de perna direita após assistência de Felix Nmecha.

Aos 30, Julian Brandt recebeu lançamento longo de Pascal Grob, ficou cara a cara com o goleiro e ampliou para 3 a 1 para o Borussia.

O empate veio aos 39, com pênalti confirmado pelo VAR após falta de Mané, que foi expulso no lance por derrubar Ceesay na área. Sinani converteu e diminuiu a desvantagem. Cinco minutos depois, o capitão Eric Smith acertou chute cruzado para definir o placar de 3 a 3.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Sesi Bauru derrota Climed/Atibaia na abertura do Paulista masculino

Makhachev abre as portas para superluta contra Topuria no UFC: "Há uma intriga"

St Pauli busca empate com Borussia Dortmund na primeira rodada do Campeonato Alemão

Com 'Evidências', conjunto do Brasil brilha e torcida explode no Mundial

Chris Ramos é relacionado e pode estrear pelo Botafogo contra o Juventude

Corinthians encerra preparação para pegar o Vasco; veja provável escalação

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras goleiam na estreia da 3ª fase do Paulista

Gyokeres faz dois, Arsenal goleia Leeds e segue 100% no Campeonato Inglês

Corinthians tem acordo verbal por atacante do Boston River

João Fonseca no US Open: veja data e horário da estreia em Nova York

Arsenal dá chapéu no Tottenham e anuncia a contratação do meia Eberechi Eze, ex-Crystal Palace