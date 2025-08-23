Sesi Bauru derrota Climed/Atibaia na abertura do Paulista masculino

O Campeonato Paulista de Vôlei Masculino começou sem surpresas. Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o Sesi Bauru bateu o Climed/Atibaia por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 25-16 e 25-18, em partida realizada na noite desta sexta-feira (22), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A equipe marcou seus primeiros três pontos na competição que apontará o campeão estadual de 2025.

As duas equipes voltam à quadra na próxima semana: no dia 28, EC Praia Grande x Sesi Bauru, a partir das 20 horas, no Ginásio Falcão, na Praia Grande; e dia 29, Climed/Atibaia x Suzano Vôlei, a partir das 19h30, no Ginásio Elefantão, em Atibaia.

Como foi o jogo

Sesi Bauru e Climed/Atibaia começaram a partida bastante equilibrados. Gradualmente, porém, o time da casa foi impondo seu jogo. Com os bloqueios se sobressaindo, o Sesi Bauru foi dificultando as coisas para o adversário, que não conseguiu virar e impedir a derrota.

O resultado acabou dando maior confiança aos jogadores de Bauru que, nas séries seguintes, o Sesi Bauru venceu ambas por 25-16 e 25-18, respectivamente, confirmando o favoritismo da estreia.

Veja os próximos jogos do Paulista de vôlei

22/08 - 19h - Bauru - Arena Paulo Skaf - Sesi Bauru 3 x 0 Climed/Atibaia



23/08 - 18h - Suzano - Arena Suzano - Suzano Vôlei x Mogi Vôlei



28/08 - 20h - Praia Grande - Gin. Falcão - E.C. Praia Grande x Sesi Bauru



29/08 - 19h30 - Atibaia - Gin. Elefantão - Climed/Atibaia x Suzano Vôlei