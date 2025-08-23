Topo

Sem Messi, Inter Miami busca empate contra DC United pela MLS

23/08/2025 22h35

Neste sábado, pela primeira fase da Major League Soccer (MLS), o Inter Miami, sem Lionel Messi, por conta de lesão na perna direita, visitou o DC United e empatou por 1 a 1. O jogo foi realizado no Audi Field, em Washington D.C. Hopkins marcou para os mandantes, enquanto Rodríguez fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Inter Miami segue na zona de classificação para os playoffs da MLS. A equipe de Messi está na quinta posição, com 46 pontos. Por sua vez, o DC United segue na 15ª e última colocação da Conferência Leste, com apenas 21 tentos.

O Inter Miami volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Orlando City pela semifinal da Leagues Cup. Já o DC United visita o NY City neste sábado, às 20h30, por mais uma rodada da primeira fase da MLS.

Os gols do jogo

O DC United saiu na frente aos 13 minutos do primeiro tempo. Em escanteio cobrado por Peltola, Hopkins se antecipou e bateu forte para marcar. O Inter Miami pressionou, mas não chegou ao empate na etapa inicial.

No segundo tempo, a pressão do Inter Miami deu resultado. Aos 19 minutos, Rodríguez aproveitou cruzamento de De Paul e chutou forte no ângulo direito. Os visitantes se impuseram na partida, mas não conseguiram virar o duelo.

