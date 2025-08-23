Basquete: Capitão da Alemanha diz que nunca será reconhecido no país por ter a pele escura

Topo

Dennis Schroder atualmente defende o Sacramento Kings - Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Dennis Schroder atualmente defende o Sacramento Kings Imagem: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

23/08/2025 12h30

Um dos destaques do Sacramento Kings e da seleção alemã de basquete, Dennis Schroder afirmou que não se sente reconhecido em seu país por causa da cor da sua pele. Filho de pai alemão e mãe gambiana, o armador nascido em Braunschweig herdou do ídolo Dirk Nowitzki a missão de comandar a Alemanha, mas se ressente do tratamento distante daquele dispensado à lenda do basquete alemão.

"Quando eu tinha 14 anos, em 2008, sentei-me em frente à televisão para assistir Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim. Na época, pensei: 'Que legal, não há honra maior'. É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que foi para Dirk", afirmou Schroder em entrevista à revista alemã Stern. "Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura."

Schroder será o capitão da Alemanha na Eurobasket, principal torneio de seleções da Europa, que terá início na quarta-feira. Contando com nomes como Franz Wagner, do Detroit Pistons, e os irmãos Wagner e Daniel Theis, a equipe chega ao torneio como uma das favoritas ao título, credenciada pela conquista do Mundial de 2023.

O armador foi um dos destaques da vitoriosa campanha no Mundial e também esteve presente na conquista do bronze na última edição do campeonato continental, em 2022. Nos Jogos de Paris, no ano passado, os alemães ficaram na quarta posição. "Vamos ganhar o título. Se eu não estivesse convencido disso, não jogaria o torneio e preferiria passar meu tempo em Braunschweig", disse Schroder, confiante na boa atuação alemã na Eurobasket.

Estrela solitária de sua geração, Nowitzki conduziu a Alemanha a um novo patamar no basquete, faturando o bronze no Mundial e a prata na Eurobasket. O ala-pivô, atualmente com 47 anos, também alcançou feitos impressionantes na NBA em 21 temporadas pelo Dallas Mavericks, incluindo o título de 2011 e 31.560 pontos anotados - é o sexto maior pontuador da liga na história.

