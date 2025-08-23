São Paulo x Corinthians pelo Brasileiro feminino: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro feminino segue pegando fogo. São Paulo e Corinthians se enfrentam no próximo domingo (24), às 10h30 (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP), no primeiro jogo da semifinal do torneio nacional.

O Tricolor Paulista terá a vantagem de atuar em casa e busca construir um bom resultado para chegar à final. Já o Corinthians, atual campeão e favorito ao título, chega motivado após uma ótima fase e confiante para decidir a vaga na semifinal em seu mando de campo. O duelo é uma reedição da final de 2024, e promete equilíbrio e intensidade.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir São Paulo x Corinthians ao vivo?

TV aberta: Globo

Globo TV fechada: SporTV

?? Palco definido para o Majestoso da semifinal do #BrasileirãoFeminino! Nos vemos na Mercado Livre Arena Pacaembu ? ? FPF#SãoPaulo #Corinthians pic.twitter.com/BiThZtAEXj ? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 20, 2025

Como chega o São Paulo para o confronto?

O São Paulo chega embalado para a semifinal, aproveitando o fator casa para tentar construir vantagem no duelo de ida. As são-paulinas avançaram às semifinais após uma boa campanha nas quartas de final e esperam repetir o bom desempenho para chegar à grande final do Brasileirão Feminino.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians também chega motivado, com ótima fase e experiência em decisões. A equipe busca manter o retrospecto positivo contra as são-paulinas e garantir vantagem para o jogo de volta em casa, apostando na força do elenco titular e no bom momento das atletas-chave.

Histórico de confronto

São Paulo e Corinthians já se enfrentaram 22 vezes em todas as competições, com vantagem clara para o Timão: 13 vitórias do Corinthians, 4 empates e 5 triunfos do São Paulo.

Jogando no estádio do Corinthians, foram disputados 9 jogos, com 7 vitórias do Timão e 2 empates. Em São Paulo, foram 13 partidas, com 6 vitórias do Corinthians, 2 empates e 5 triunfos do Tricolor.

Prováveis escalações

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil; Maressa, Bia Menezes, Camilinha; Aline Milene, Isabelle Guimarães, Gi Crivelari.



Técnico: Thiago Viana

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Regina, Érika, Thais Ferreira; Jaqueline Ribeiro, Yaya, Duda Sampaio, Andressa Alves; Jhonson, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti.



Técnico: Lucas Piccinato

Arbitragem

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

Ficha técnica



São Paulo x Corinthians

Campeonato: Semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino



Data: 24 de agosto de 2025, domingo



Horário: 10h30 (de Brasília)



Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)



Onde assistir: Globo e SporTV