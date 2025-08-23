São Paulo x Atlético-MG: veja onde assistir à partida pelo Brasileirão

Na noite deste domingo, São Paulo e Atlético-MG medem forças, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, em compromisso válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O torcedor também poderá acompanhar o lance a lance detalhado e toda a repercusssão aqui, no site da Gazeta Esportiva.

Domingo é dia de voltar ao MorumBIS! Garanta o seu ingresso para o duelo contra o Atlético-MG, às 20h30, pelo Brasileirão > https://t.co/9H3EP20pD8#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lGuWRLdkV0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 22, 2025

Como chegam as equipes?

O São Paulo chega embalado após a classificação, nos pênaltis, às quartas de final da Libertadores da América. O Tricolor eliminou, em um Morumbis pulsante, o colombiano Atlético Nacional, com brilho do goleiro Rafael. Além disso, o time paulista vem em crescente no Brasileirão e ainda não foi derrotado sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo. Em sete duelos, são cinco triunfos e dois empates.

O Galo também chega motivado depois de uma classifcação internacional. Os mineiros avançaram às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencerem o agentino Godoy Cruz tanto na ida quanto na volta, resultando em um placar agregado de 3 a 1. No Brasileirão, a equipe de Cuca mira estabilidade e engatar uma sequência positiva após dois duelos sem vitória.

Arbitragem de São Paulo x Atlético-MG