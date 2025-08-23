Topo

Esporte

São Paulo x Atlético-MG: veja onde assistir à partida pelo Brasileirão

23/08/2025 05h00

Na noite deste domingo, São Paulo e Atlético-MG medem forças, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, em compromisso válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O torcedor também poderá acompanhar o lance a lance detalhado e toda a repercusssão aqui, no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O São Paulo chega embalado após a classificação, nos pênaltis, às quartas de final da Libertadores da América. O Tricolor eliminou, em um Morumbis pulsante, o colombiano Atlético Nacional, com brilho do goleiro Rafael. Além disso, o time paulista vem em crescente no Brasileirão e ainda não foi derrotado sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo. Em sete duelos, são cinco triunfos e dois empates.

O Galo também chega motivado depois de uma classifcação internacional. Os mineiros avançaram às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencerem o agentino Godoy Cruz tanto na ida quanto na volta, resultando em um placar agregado de 3 a 1. No Brasileirão, a equipe de Cuca mira estabilidade e engatar uma sequência positiva após dois duelos sem vitória.

Arbitragem de São Paulo x Atlético-MG

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Grêmio enfrenta Ceará em busca da segunda vitória seguida e reação no Brasileirão

Abel abre mão de opções no banco para fortalecer processos no sub-20; entenda

Fuga do Z4 e evolução defensiva: as missões de Vojvoda no Santos

Briga pelo topo: André Silva e Luciano dividem estatísticas ofensivas pelo São Paulo

Desfalcado, Corinthians encara sequência de 'decisões' fora de casa e busca virada de chave

Michel Pereira é nocauteado no UFC Xangai e anota a 3ª derrota seguida

WSL Finals: Sul-africano é o mais velho e já teve polêmica com brasileiros

Pivô de racha no São Paulo é 'filho' de Lucas e vive clube desde os 7 anos

Cruzeiro x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

CEO de empresa que promete R$ 5,4 bi ao Corinthians foi alvo de despejo

Professor dá aulas de português a Ancelotti: 'Quis saber o que era frango'